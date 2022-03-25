Про це розповіла міністерка з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук, повідомляє 24 канал. За її словами 24 березня з 7 гуманітарних коридорів для жителів населених пунктів, де ведуться активні бойові дії, спрацювали всі.
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Верещук розповіла, що 24 березня вдалося евакуювати 3343 людини. Зокрема, з Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті дістались 2717 мирних жителів.
На жаль окупанти вже третю добу не дають дозволу для заїзду в місто гуманітарній колоні. Проте ми не полишаємо спроб,
– зазначила міністерка.
За словами Верещук, усі 50 автобусів для евакуації маріупольців з Бердянська, вантажівки з гуманітарною допомогою та бензовоз продовжують чекати на російському блокпосту перед в'їздом до міста.
Дивіться брифінг Ірини Верещук:
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