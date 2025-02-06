Сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Виталия Саранцева в интервью hromadske.

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Когда могут появиться новые правила для военных ТЦК

По словам Саранцева, новые правила обращения с военнообязанными для военных ТЦК будут обязательными для всех. Их хотят создать в течение февраля.

Военный отметил, что эти правила доведут до всех военных ТЦК, чтобы в дальнейшем не допустить нарушения прав человека и не обострять ситуацию в обществе.

К сожалению, так, негатив иногда случается и со стороны ТЦК. Но это не остается незамеченным и не остается без наказания. Проводятся расследования, делаются соответствующие выводы. Но что делает враг? Он просто эти вопросы масштабирует и нагнетает,

– заявил Саранцев.

Он также отметил, что такие термины, как "бусификация" и "людоловы" должны исчезнуть из повседневного лексикона украинцев, ведь они являются частью российской ИПСО.

"Как бы это сейчас не звучало, ведь "российская ИПСО" уже становится мемом. Однако это все очень легко входит в наше употребление", – подчеркнул военный.