Для тех, кто грустит: Укрзализныця записала звуки поезда – удивительное видео

Работники Укрзализныци записали потрясающе видео для тех, кто скучает по путешествиям из-за карантинных ограничений. Запись длится 1,5 часа – со звуками поезда и видом из окна.

Соответствующее ASMR-видео обнародовали на ютуб-канале Укрзализныци.

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В описании к видео объяснили, что таким образом пытались утешить тех, кто скучает по путешествиям, а также тех, кому дома плохо спится и трудно сконцентрироваться на работе.

Справка. ASMR – автономная сенсорная меридиональная реакция. Благодаря этой технологии у человека появляется приятное ощущение. Оно возникает в результате звуковых и визуальных стимулов. К слову, часто для этого используют звуки природы.

Работники Укрзализныци назвали это видео "магически-гипнотическим чух-чух" и "языком железной дороги". "Теперь вы можете в любой момент запрыгнуть на виртуальный рейс, насладиться звуками железной дороги, помечтать, глядя в окно или расслабиться перед сном", – отметили в описании видео.

Звук поезда и вид из окна видео от УЗ:

В комментариях под видео люди поделились впечатлениями от просмотра необычного видео. Большинство из них отметили, что эти звуки действительно помогают расслабиться и окунуться в воспоминания. Еще несколько человек требуют, чтобы Укрзализныця опубликовала запись, которая продлится 8-10 часов, чтобы иметь возможность сполна ощутить эмоции путешествия.

Когда Укрзализныця запустит поезда?Это должно случиться 1 июня 2020 года. В этот день первые 42 поезда должны следовать в разные области страны, однако не во все. В частности, поезда поедут в Харьковскую, Донецкую, Луганскую, Одесскую, Полтавскую и Черкасскую области.



Восстановить движение не позволила власть Черновицкой и Закарпатской областей. А в Тернопольской и Хмельницкой областях позволили запустить только пригородное сообщение. В течение 28-30 мая решение о запуске поездов примут и другие регионы.