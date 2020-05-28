Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more
ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ ДЖОРДЖ ФЛОЙД КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ ДЖОРДЖ ФЛОЙД КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Для тих, хто сумує: Укрзалізниця записала звуки потяга – вражаюче відео

-
Укрзалізниця записала звук потягу
Укрзалізниця записала звук потягу / Укрінформ

Працівники Укрзалізниці записали вражаюче відео для тих, хто сумує за подорожами через карантинні обмеження. Запис триває 1,5 години – зі звуками поїзда і видом з вікна.

Відповідне ASMR-відео оприлюднили на ютуб-каналі Укрзалізниці. 

Зверніть увагу Укрзалізниця запускає приміські електрички: у яких областях

В описі до відео пояснили, що у такий спосіб намагалися потішити тих, хто сумує за подорожами, а також тих, кому вдома погано спиться та важко сконцентруватись на роботі.

Довідка. ASMR – автономна сенсорна меридіональна реакція. Завдяки цій технології у людини з'являється приємне відчуття. Воно виникає внаслідок звукових і візуальних стимулів. До слова, часто для цього використовують звуки природи. 

Працівники Укрзалізниці назвали це відео "магічно-гіпнотичним чух-чух" та "мовою залізниці". "Тепер ви можете у будь-який момент застрибнути на віртуальний рейс, насолодитись звуками залізниці, помріяти, дивлячись у вікно чи розслабитись перед сном", – зазначили в описі відео. 

Звук потягу та вигляд з вікна у відео від Укрзалізниці:

У коментарях під відео люди поділились враженнями від перегляду незвичного відео. Більшість з них зазначили, що ці звуки дійсно допомагають розслабитись та поринути у спогади. Ще кілька людей вимагають, аби Укрзалізниця опублікувала запис, який триватиме 8 – 10 годин, аби мати змогу сповна відчути емоції подорожі.

Коли Укрзалізниця запустить потяги? Це має трапитись 1 червня 2020 року. У цей день перші 42 потяги мають прямувати у різні області країни, однак не у всі. Зокрема, потяги поїдуть у Харківську, Донецьку, Луганську, Одеську, Полтавську та Черкаську області. 

Відновити рух не дозволила влада Чернівецької та Закарпатської областей. А в Тернопільській і Хмельницькій областях дозволили запустити тільки приміське сполучення. Протягом 28-30 травня рішення про запуск поїздів ухвалять й інші регіони.

Автор: Тетяна Пасічник
Теги: Залізниця Карантин в Україні 2020 Укрзалізниця Новини України
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Трамп проти Байдена: як коронавірус змінив виборчі перегони в США
сьогодні , 17:10 Трамп проти Байдена: як коронавірус змінив виборчі перегони в США
Остап Яриш
Мінські переговори: чому представники Путіна влаштовують істеричні демарші
сьогодні , 16:56 Мінські переговори: чому представники Путіна влаштовують істеричні демарші
Інна Жолобович
Ринок картоплі: поки українська гниє, купуємо імпортну і технічну
сьогодні , 08:45 Ринок картоплі: поки українська гниє, купуємо імпортну і технічну
Анатолій Яворський