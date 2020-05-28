Укрзалізниця запускає приміські електрички: у яких областях
З 1 червня Укрзалізниця разом із міжобласним сполученням відновить і рух приміських потягів. Вже наступного тижня дозволять запуск 214 електичок у 10 регіонах України.
Такий крок стане першим етапом запуску приміського залізничного сполучення. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив виконувач обов'язків голови "Укрзалізниці" Іван Юрик.
Зауважмо Укрзалізниця готова запустити поїзди, але не всюди
Де відновлять рух приміських потягів
З наступного тижня відновлять свої маршрути 214 електричок у таких областях:
- Харківська,
- Полтавська,
- Луганська,
- Донецька,
- Тернопільська,
- Івано-Франківська,
- Одеська,
- Черкаська,
- Житомирська,
- Хмельницька областей.
Як видно з інфографіки, яку оприлюднив Юрик, потяги запустять на чотирьох філіях Укрзалізниці, найбільшу кількість при чому на "Південній" – 112. Для порівняння, на "Львівській залізниці", що охоплює Західну Україну, де ситуація із коронавірусом дещо складніша, запустять лише 20.
- "Донецька залізниця" – 38 поїздів
- "Львівська залізниця" – 20 поїздів
- "Одеська залізниця" – 44 поїзди
- "Південна залізниця" – 112 поїзди.
Водночас поки немає точного списку приміських потягів, які відновлять вже з 1 червня. Керівник Укрзалізниці зазначив, що точний список має з'явитися на сайтах регіональних філій.
Відновлення приміських поїздів з 1 червня
Керівник Укрзалізниці нагадав, що рух потягів відновлюють із попередженням: пасажири мають дотримуватися санітарних норм.
Підкреслимо. Наразі відкрито продаж квитків на 42 потяги міжобласного і міжміського сполучення. З повним списком напрямів, на які вже відкриті продажі квитків, можна ознайомитися за посиланням.
Пасажири повинні дотримуватись усіх санітарних норм та серйозно ставитись до карантинних обмежень,
– нагадав Юрик.
Відновлення руху потягів: головне
- З 1 червня відновлюється залізничне сполучення між областями. Щоправда, стосується це лише сполучення в Донецькій, Луганській, Одеській, Полтавській, Черкаській областях.
- Потяги курсуватимуть за умови дотримання санітарних правил, встановлених МОЗ. Пасажири і провідники повинні бути в захисних масках, а під час посадки пасажирам вимірюватимуть температуру. У вагонах будуть розміщені санітайзери, а перед і після кожного рейсу проводитимуть санітарну обробку.
- Станом на 28 травня дві обласні влади: Чернівецька та Закарпатська не дозволили відновити рух потягів.