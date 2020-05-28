Укрзалізниця запускає приміські електрички: у яких областях

З 1 червня Укрзалізниця разом із міжобласним сполученням відновить і рух приміських потягів. Вже наступного тижня дозволять запуск 214 електичок у 10 регіонах України.

Такий крок стане першим етапом запуску приміського залізничного сполучення. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив виконувач обов'язків голови "Укрзалізниці" Іван Юрик.

Зауважмо Укрзалізниця готова запустити поїзди, але не всюди

Де відновлять рух приміських потягів

З наступного тижня відновлять свої маршрути 214 електричок у таких областях:

Харківська,

Полтавська,

Луганська,

Донецька,

Тернопільська,

Івано-Франківська,

Одеська,

Черкаська,

Житомирська,

Хмельницька областей.

Як видно з інфографіки, яку оприлюднив Юрик, потяги запустять на чотирьох філіях Укрзалізниці, найбільшу кількість при чому на "Південній" – 112. Для порівняння, на "Львівській залізниці", що охоплює Західну Україну, де ситуація із коронавірусом дещо складніша, запустять лише 20.

"Донецька залізниця" – 38 поїздів

"Львівська залізниця" – 20 поїздів

"Одеська залізниця" – 44 поїзди

"Південна залізниця" – 112 поїзди.

Водночас поки немає точного списку приміських потягів, які відновлять вже з 1 червня. Керівник Укрзалізниці зазначив, що точний список має з'явитися на сайтах регіональних філій.



Відновлення приміських поїздів з 1 червня

Керівник Укрзалізниці нагадав, що рух потягів відновлюють із попередженням: пасажири мають дотримуватися санітарних норм.

Підкреслимо. Наразі відкрито продаж квитків на 42 потяги міжобласного і міжміського сполучення. З повним списком напрямів, на які вже відкриті продажі квитків, можна ознайомитися за посиланням.

Пасажири повинні дотримуватись усіх санітарних норм та серйозно ставитись до карантинних обмежень,

– нагадав Юрик.

Відновлення руху потягів: головне

З 1 червня відновлюється залізничне сполучення між областями. Щоправда, стосується це лише сполучення в Донецькій, Луганській, Одеській, Полтавській, Черкаській областях.

Потяги курсуватимуть за умови дотримання санітарних правил, встановлених МОЗ. Пасажири і провідники повинні бути в захисних масках, а під час посадки пасажирам вимірюватимуть температуру. У вагонах будуть розміщені санітайзери, а перед і після кожного рейсу проводитимуть санітарну обробку.