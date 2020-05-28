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Укрзалізниця запускає приміські електрички: у яких областях

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Коли і де запустять приміські електрички – список областей, дата
Укрзалізниця з 1 червня відновлює рух електричок / Фото wikipedia.org

З 1 червня Укрзалізниця разом із міжобласним сполученням відновить і рух приміських потягів. Вже наступного тижня дозволять запуск 214 електичок у 10 регіонах України.

Такий крок стане першим етапом запуску приміського залізничного сполучення. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив виконувач обов'язків голови "Укрзалізниці" Іван Юрик.

Зауважмо Укрзалізниця готова запустити поїзди, але не всюди

Де відновлять рух приміських потягів

З наступного тижня відновлять свої маршрути 214 електричок у таких областях:

  • Харківська,
  • Полтавська,
  • Луганська,
  • Донецька,
  • Тернопільська, 
  • Івано-Франківська,
  • Одеська,
  • Черкаська,
  • Житомирська,
  • Хмельницька областей.

Як видно з інфографіки, яку оприлюднив Юрик, потяги запустять на чотирьох філіях Укрзалізниці, найбільшу кількість при чому на "Південній" – 112. Для порівняння, на "Львівській залізниці", що охоплює Західну Україну, де ситуація із коронавірусом дещо складніша, запустять лише 20. 

  • "Донецька залізниця" – 38 поїздів
  • "Львівська залізниця" – 20 поїздів
  • "Одеська залізниця" – 44 поїзди
  • "Південна залізниця" – 112 поїзди.

Водночас поки немає точного списку приміських потягів, які відновлять вже з 1 червня. Керівник Укрзалізниці зазначив, що точний список має з'явитися на сайтах регіональних філій.

Приміські поїзди
Відновлення приміських поїздів з 1 червня 

Керівник Укрзалізниці нагадав, що рух потягів відновлюють із попередженням: пасажири мають дотримуватися санітарних норм. 

Підкреслимо. Наразі відкрито продаж квитків на 42 потяги міжобласного і міжміського сполучення. З повним списком напрямів, на які вже відкриті продажі квитків, можна ознайомитися за посиланням.

Пасажири повинні дотримуватись усіх санітарних норм та серйозно ставитись до карантинних обмежень,
– нагадав Юрик.

Відновлення руху потягів: головне

  • З 1 червня відновлюється залізничне сполучення між областями. Щоправда, стосується це лише сполучення в Донецькій, Луганській, Одеській, Полтавській, Черкаській областях.
  • Потяги курсуватимуть за умови дотримання санітарних правил, встановлених МОЗ. Пасажири і провідники повинні бути в захисних масках, а під час посадки пасажирам вимірюватимуть температуру. У вагонах будуть розміщені санітайзери, а перед і після кожного рейсу проводитимуть санітарну обробку.
  • Станом на 28 травня дві обласні влади: Чернівецька та Закарпатська не дозволили відновити рух потягів.

 

Автор: Вероніка Климська
Теги: Карантин в Україні 2020 Новини України Залізниця Транспорт Укрзалізниця
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