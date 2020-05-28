Укрзалізниця готова запустити поїзди, але не всюди
Укрзалізниця технічно готова розпочати запуск поїздів, проте вони курсуватимуть не у всіх областях. Наразі відкритий продаж квитків на 26 поїздів, серед яких є потяги далекого сполучення та Інтерсіті+.
До запуску з 1 червня готові 42 поїзди, їх кількість може бути збільшена, повідомив у телеграм-каналі міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Корисно Купити квитки на поїзд тепер можна за 90 днів до відправлення
Коли і які рейси можуть відкритися – визначають обласні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Вони формують відповідне рішення щодо можливості послаблення карантину та відновлення сполучення, пояснив Криклій.
В яких областях відновлять залізничне сполучення
На сьогодні є рішення обласних комісій щодо відновлення сполучення в таких областях:
- Донецькій,
- Луганській,
- Одеській,
- Полтавській,
- Черкаській.
В яких областях ще не відновлюють залізничне сполучення
- Не дозволила відновити рух влада Чернівецької та Закарпатської областей.
- У Тернопільській і Хмельницькій областях дозволили запустити тільки приміське сполучення.
- Інші регіони ухвалять рішення додатково протягом 28 – 30 травня.
До теми Перелік поїздів, на які вже можна купити квитки
Правила проїзду в поїздах під час карантину
- Пасажири і провідники повинні бути в захисних масках.
- Під час посадки пасажирам вимірюватимуть температуру тіла.
- Перед і після кожного рейсу у вагонах проводитимуть санітарну обробку.
- Пасажир не зможе купити квиток у касі, якщо буде без маски. Всі касири теж повинні бути в масках.
- Поряд з касами розмістять антисептики та нанесуть розмітку для дистанції між пасажирами.
Етапи відновлення роботи транспорту в Україні / Інфографіка 24 каналу