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Укрзалізниця готова запустити поїзди, але не всюди

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Укрзалізниця запустить поїзди, але не у всіх областях
Укрзалізниця запустить поїзди, але не у всіх областях / 24 канал

Укрзалізниця технічно готова розпочати запуск поїздів, проте вони курсуватимуть не у всіх областях. Наразі відкритий продаж квитків на 26 поїздів, серед яких є потяги далекого сполучення та Інтерсіті+.

До запуску з 1 червня готові 42 поїзди, їх кількість може бути збільшена, повідомив у телеграм-каналі міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Корисно Купити квитки на поїзд тепер можна за 90 днів до відправлення

Коли і які рейси можуть відкритися – визначають обласні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Вони формують відповідне рішення щодо можливості послаблення карантину та відновлення сполучення, пояснив Криклій.

В яких областях відновлять залізничне сполучення

На сьогодні є рішення обласних комісій щодо відновлення сполучення в таких областях:

  • Донецькій,
  • Луганській,
  • Одеській,
  • Полтавській,
  • Черкаській.

В яких областях ще не відновлюють залізничне сполучення

  • Не дозволила відновити рух влада Чернівецької та Закарпатської областей.
  • У Тернопільській і Хмельницькій областях дозволили запустити тільки приміське сполучення.
  • Інші регіони ухвалять рішення додатково протягом 28 – 30 травня.

До теми Перелік поїздів, на які вже можна купити квитки

Правила проїзду в поїздах під час карантину

  • Пасажири і провідники повинні бути в захисних масках.
  • Під час посадки пасажирам вимірюватимуть температуру тіла.
  • Перед і після кожного рейсу у вагонах проводитимуть санітарну обробку.
  • Пасажир не зможе купити квиток у касі, якщо буде без маски. Всі касири теж повинні бути в масках.
  • Поряд з касами розмістять антисептики та нанесуть розмітку для дистанції між пасажирами.

відновлення роботи транспорту автобусів залізниці в Україні під час карантину
Етапи відновлення роботи транспорту в Україні / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ірина Кошанська
Теги: Карантин в Україні 2020 Владислав Криклій Міністерство інфраструктури Транспорт Залізниця Укрзалізниця Новини України
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