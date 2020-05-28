Укрзалізниця готова запустити поїзди, але не всюди

Укрзалізниця технічно готова розпочати запуск поїздів, проте вони курсуватимуть не у всіх областях. Наразі відкритий продаж квитків на 26 поїздів, серед яких є потяги далекого сполучення та Інтерсіті+.

До запуску з 1 червня готові 42 поїзди, їх кількість може бути збільшена, повідомив у телеграм-каналі міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Корисно Купити квитки на поїзд тепер можна за 90 днів до відправлення

Коли і які рейси можуть відкритися – визначають обласні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Вони формують відповідне рішення щодо можливості послаблення карантину та відновлення сполучення, пояснив Криклій.

В яких областях відновлять залізничне сполучення

На сьогодні є рішення обласних комісій щодо відновлення сполучення в таких областях:

Донецькій,

Луганській,

Одеській,

Полтавській,

Черкаській.

В яких областях ще не відновлюють залізничне сполучення

Не дозволила відновити рух влада Чернівецької та Закарпатської областей.

У Тернопільській і Хмельницькій областях дозволили запустити тільки приміське сполучення.

Інші регіони ухвалять рішення додатково протягом 28 – 30 травня.

До теми Перелік поїздів, на які вже можна купити квитки

Правила проїзду в поїздах під час карантину

Пасажири і провідники повинні бути в захисних масках.

Під час посадки пасажирам вимірюватимуть температуру тіла.

Перед і після кожного рейсу у вагонах проводитимуть санітарну обробку.

Пасажир не зможе купити квиток у касі, якщо буде без маски. Всі касири теж повинні бути в масках.

Поряд з касами розмістять антисептики та нанесуть розмітку для дистанції між пасажирами.



Етапи відновлення роботи транспорту в Україні / Інфографіка 24 каналу