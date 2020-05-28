Укрзализныця готова запустить поезда, но не везде

Укрзализныця технически готова начать запуск поездов, однако они будут курсировать не во всех областях. Сейчас открыта продажа билетов на 26 поездов, среди которых поезда дальнего следования и Интерсити+.

К запуску с 1 июня готовы 42 поезда, их количество может быть увеличено, сообщил в телеграмм-канале министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Полезно Купить билеты на поезд теперь можно за 90 дней до отправления

Когда и какие рейсы могут открыться – определяют областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Они формируют соответствующее решение о возможности ослабления карантина и восстановления сообщения, объяснил Криклий.

В каких областях возобновят железнодорожное сообщение

На сегодня есть решение областных комиссий по восстановлению сообщения в следующих областях:

Донецкой,

Луганской,

Одесской,

Полтавской,

Черкасской.

В каких областях еще не восстанавливают железнодорожное сообщение

Не позволила восстановить движение власть Черновицкой и Закарпатской областей.

В Тернопольской и Хмельницкой областях позволили запустить только пригородное сообщение.

Другие регионы примут решение дополнительно в течение 28-30 мая.

К теме Укрзализныця запустила еще больше рейсов: перечень направлений

Правила проезда в поездах во время карантина

Пассажиры и проводники должны быть в защитных масках.

Во время посадки пассажирам будут измерять температуру тела.

Перед и после каждого рейса в вагонах будут проводить санитарную обработку.

Пассажир не сможет купить билет в кассе, если без маски. Все кассиры тоже должны быть в масках.

Наряду с кассами разместят антисептики и нанесут разметку для дистанции между пассажирами.



Этапы восстановления работы транспорта в Украине / Инфографика 24 канала