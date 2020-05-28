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Укрзализныця готова запустить поезда, но не везде

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Укрзалізниця запустить поїзди з 1 червня, але не у всіх областях
Укрзализныця запустит поезда, но не во всех областях / 24 канал

Укрзализныця технически готова начать запуск поездов, однако они будут курсировать не во всех областях. Сейчас открыта продажа билетов на 26 поездов, среди которых поезда дальнего следования и Интерсити+.

К запуску с 1 июня готовы 42 поезда, их количество может быть увеличено, сообщил в телеграмм-канале министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Полезно Купить билеты на поезд теперь можно за 90 дней до отправления

Когда и какие рейсы могут открыться – определяют областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Они формируют соответствующее решение о возможности ослабления карантина и восстановления сообщения, объяснил Криклий.

В каких областях возобновят железнодорожное сообщение

На сегодня есть решение областных комиссий по восстановлению сообщения в следующих областях:

  • Донецкой,
  • Луганской,
  • Одесской,
  • Полтавской,
  • Черкасской.

В каких областях еще не восстанавливают железнодорожное сообщение

  • Не позволила восстановить движение власть Черновицкой и Закарпатской областей.
  • В Тернопольской и Хмельницкой областях позволили запустить только пригородное сообщение.
  • Другие регионы примут решение дополнительно в течение 28-30 мая.

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Правила проезда в поездах во время карантина

  • Пассажиры и проводники должны быть в защитных масках.
  • Во время посадки пассажирам будут измерять температуру тела.
  • Перед и после каждого рейса в вагонах будут проводить санитарную обработку.
  • Пассажир не сможет купить билет в кассе, если без маски. Все кассиры тоже должны быть в масках.
  • Наряду с кассами разместят антисептики и нанесут разметку для дистанции между пассажирами.

відновлення роботи транспорту автобусів залізниці в Україні під час карантину
Этапы восстановления работы транспорта в Украине / Инфографика 24 канала

Автор: Ирина Кошанская
Теги: Новости Украины Транспорт Карантин в Украине 2020 Владислав Криклий Министерство инфраструктуры Железная дорога Укрзализниця
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