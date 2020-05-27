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Укрзализныця запустила еще больше рейсов: перечень направлений

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Укрзализныця открыла продажу билетов на 12 поездов: направления
Укрзализныця запустила еще больше рейсов / 5 канал

С 26 мая Укрзализныця начала постепенно восстанавливать движение пассажирских поездов. Правда, пока не все поезда курсируют по старому расписанию. Так, уже с 1 июня по Украине будут курсировать еще 12 поездов.

Восстановление железнодорожного сообщения в Украине

Укрзализныця открыла продажу билетов на еще 12 поездов. Об этом в телеграмме сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Важно Купить билеты на поезд теперь можно за 90 дней до отправления

Перечень направлений

  • №37/38, №732/731 и №738/737 Киев – Запорожье;
  • №116/115 Киев – Бердянск;
  • №136/135 и №734/733 Киев – Покровск;
  • №76/75 Кривой Рог – Киев;
  • №102/101 и №766/765 Киев – Херсон;
  • №12/11 Киев – Новоалексеевка;
  • №79/80 Днепр – Киев;
  • №779/780 Сумы – Киев/Винница.

На какие еще поезда открыли продажи билетов

Интерсити+

  • №721/722 Киев – Харьков,
  • №726/725 Киев – Харьков,
  • №763/764 Киев – Одесса,
  • №711/712 Киев – Константиновка,
  • №740/739 Киев – Кривой Рог.

Ночные поезда

  • №8/7 Одесса – Харьков,
  • №20/19 Лисичанск – Киев,
  • №53/54 Днепр – Одесса,
  • №63/64 Харьков – Киев,
  • №105/106 Киев – Одесса,
  • №791/792 Киев – Кременчуг,
  • №81/82 Харьков – Новоалексеевка,
  • №125/126 Киев – Константиновка,
  • №10/9 Киев – Мариуполь.

Новые правила работы Укрзализныци

  • Пассажиры должны быть исключительно в защитных масках.
  • Во время посадки в вагон у них будут измерять температуру тела.
  • Проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.
  • Перед и после каждого рейса будет проходить санобработка вагонов.

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Кроме того, если человек будет без средств индивидуальной защиты, в том числе не в маске, он купить билет не сможет. В то же время всех работников касс будет обеспечено таким средствами. А рядом с кассами разместят антисептики и нанесут разметку для обеспечения дистанции между пассажирами.

Автор: Алена Захарова
Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Укрзализниця Владислав Криклий Железная дорога
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