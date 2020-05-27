Укрзализныця запустила еще больше рейсов: перечень направлений
С 26 мая Укрзализныця начала постепенно восстанавливать движение пассажирских поездов. Правда, пока не все поезда курсируют по старому расписанию. Так, уже с 1 июня по Украине будут курсировать еще 12 поездов.
Восстановление железнодорожного сообщения в Украине
Укрзализныця открыла продажу билетов на еще 12 поездов. Об этом в телеграмме сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Важно Купить билеты на поезд теперь можно за 90 дней до отправления
Перечень направлений
- №37/38, №732/731 и №738/737 Киев – Запорожье;
- №116/115 Киев – Бердянск;
- №136/135 и №734/733 Киев – Покровск;
- №76/75 Кривой Рог – Киев;
- №102/101 и №766/765 Киев – Херсон;
- №12/11 Киев – Новоалексеевка;
- №79/80 Днепр – Киев;
- №779/780 Сумы – Киев/Винница.
На какие еще поезда открыли продажи билетов
Интерсити+
- №721/722 Киев – Харьков,
- №726/725 Киев – Харьков,
- №763/764 Киев – Одесса,
- №711/712 Киев – Константиновка,
- №740/739 Киев – Кривой Рог.
Ночные поезда
- №8/7 Одесса – Харьков,
- №20/19 Лисичанск – Киев,
- №53/54 Днепр – Одесса,
- №63/64 Харьков – Киев,
- №105/106 Киев – Одесса,
- №791/792 Киев – Кременчуг,
- №81/82 Харьков – Новоалексеевка,
- №125/126 Киев – Константиновка,
- №10/9 Киев – Мариуполь.
Новые правила работы Укрзализныци
- Пассажиры должны быть исключительно в защитных масках.
- Во время посадки в вагон у них будут измерять температуру тела.
- Проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.
- Перед и после каждого рейса будет проходить санобработка вагонов.
Актуально Укрзализныця открыла продажу билетов еще на 9 поездов: детали
Кроме того, если человек будет без средств индивидуальной защиты, в том числе не в маске, он купить билет не сможет. В то же время всех работников касс будет обеспечено таким средствами. А рядом с кассами разместят антисептики и нанесут разметку для обеспечения дистанции между пассажирами.
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