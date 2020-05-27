Укрзализныця запустила еще больше рейсов: перечень направлений

С 26 мая Укрзализныця начала постепенно восстанавливать движение пассажирских поездов. Правда, пока не все поезда курсируют по старому расписанию. Так, уже с 1 июня по Украине будут курсировать еще 12 поездов.

Восстановление железнодорожного сообщения в Украине

Укрзализныця открыла продажу билетов на еще 12 поездов. Об этом в телеграмме сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Важно Купить билеты на поезд теперь можно за 90 дней до отправления

Перечень направлений

№37/38, №732/731 и №738/737 Киев – Запорожье;

№116/115 Киев – Бердянск;

№136/135 и №734/733 Киев – Покровск;

№76/75 Кривой Рог – Киев;

№102/101 и №766/765 Киев – Херсон;

№12/11 Киев – Новоалексеевка;

№79/80 Днепр – Киев;

№779/780 Сумы – Киев/Винница.

На какие еще поезда открыли продажи билетов

Интерсити+

№721/722 Киев – Харьков,

№726/725 Киев – Харьков,

№763/764 Киев – Одесса,

№711/712 Киев – Константиновка,

№740/739 Киев – Кривой Рог.

Ночные поезда

№8/7 Одесса – Харьков,

№20/19 Лисичанск – Киев,

№53/54 Днепр – Одесса,

№63/64 Харьков – Киев,

№105/106 Киев – Одесса,

№791/792 Киев – Кременчуг,

№81/82 Харьков – Новоалексеевка,

№125/126 Киев – Константиновка,

№10/9 Киев – Мариуполь.

Новые правила работы Укрзализныци

Пассажиры должны быть исключительно в защитных масках.

Во время посадки в вагон у них будут измерять температуру тела.

Проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Перед и после каждого рейса будет проходить санобработка вагонов.

Актуально Укрзализныця открыла продажу билетов еще на 9 поездов: детали

Кроме того, если человек будет без средств индивидуальной защиты, в том числе не в маске, он купить билет не сможет. В то же время всех работников касс будет обеспечено таким средствами. А рядом с кассами разместят антисептики и нанесут разметку для обеспечения дистанции между пассажирами.