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Укрзализныця открыла продажу билетов еще на 9 поездов: детали

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Открытие новых направлений от Укрзализныци в рамках ослабление карантина: что известно
Открытие новых направлений от Укрзализныци: что известно / Газета "День"

В рамках ослабления карантина Укрзализныця открыла продажу билетов еще на 9 поездов дальнего следования. Отправятся они в рейсы с 1 июня.

На какие поезда открыты продажи билетов

Об открытии продаж Укрзализныця сообщила на своем официальном сайте.

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Речь идет о следующих направлениях:

  • №8/7 Одесса – Харьков,
  • №20/19 Лисичанск – Киев,
  • №53/54 Днепр – Одесса,
  • №63/64 Харьков – Киев,
  • №105/106 Киев – Одесса,
  • №791/792 Киев – Кременчуг,
  • №81/82 Харьков – Новоалексеевка,
  • №125/126 Киев – Константиновка,
  • №10/9 Киев – Мариуполь.

Особенности покупки билетов

В Укрзализныце подчеркивают, согласно решению Кабмина, продажа билетов открыта на 50% мест в поездах. Правда, в поезде №7/8 Одесса – Харьков будут продавать билеты на все 100% мест.

Билеты пока можно купить только онлайн. Однако вскоре они должны появиться в кассах. Добавим, что кассы на всех украинских вокзалах возобновили работу в 8 часов утра 27 мая.

Условия, при которых пассажиров будут пускать в вагоны

  • Пассажиры должны быть исключительно в защитных масках.
  • Во время посадки в вагон у них будут измерять температуру тела.
  • Проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.
  • Перед и после каждого рейса будет проводиться санобработка вагонов.

Кроме того, если человек будет без средств индивидуальной защиты, в частности не в маске, он купить билет не сможет. В то же время все работники касс будут обеспечены таким средствами.

Рядом с кассами:

  • будут размещены антисептики;
     
  • будет нанесена разметка для обеспечения дистанции между пассажирами.

Обратите внимание Цены на проезд в поездах, автобусах и маршрутках не вырастут

Что известно о возобновлении железнодорожного движения

26 мая Укрзализныця начала постепенное возобновление движения пассажирских поездов и открыла продажу билетов на 5 скоростных поездов Интерсити+. Они также отправятся в рейсы с 1 июня.

Продажа билетов была открыта на такие поезда:

  • №721/722 Киев – Харьков,
  • №726/725 Киев – Харьков,
  • №763/764 Киев – Одесса,
  • №711/712 Киев – Константиновка,
  • №740/739 Киев – Кривой Рог.

Заметим, что в рамках карантина, введенного для борьбы с коронавирусом, Украина полностью прекратила как внутреннее, так и международное железнодорожное сообщение. Лишь порой Укрзализныця организовывала спецрейсы для возвращения украинцев, которые не смогли добраться домой из-за закрытия границ. Границы как Украина, так и другие страны также закрыли из-за COVID-19.

Автор: Андрей Шляхтин
Теги: Укрзализниця Новости Украины Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Транспорт Железная дорога Карантин в Украине 2020
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