Укрзализныця открыла продажу билетов еще на 9 поездов: детали

В рамках ослабления карантина Укрзализныця открыла продажу билетов еще на 9 поездов дальнего следования. Отправятся они в рейсы с 1 июня.

На какие поезда открыты продажи билетов

Об открытии продаж Укрзализныця сообщила на своем официальном сайте.

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Речь идет о следующих направлениях:

№8/7 Одесса – Харьков,

№20/19 Лисичанск – Киев,

№53/54 Днепр – Одесса,

№63/64 Харьков – Киев,

№105/106 Киев – Одесса,

№791/792 Киев – Кременчуг,

№81/82 Харьков – Новоалексеевка,

№125/126 Киев – Константиновка,

№10/9 Киев – Мариуполь.

Особенности покупки билетов

В Укрзализныце подчеркивают, согласно решению Кабмина, продажа билетов открыта на 50% мест в поездах. Правда, в поезде №7/8 Одесса – Харьков будут продавать билеты на все 100% мест.

Билеты пока можно купить только онлайн. Однако вскоре они должны появиться в кассах. Добавим, что кассы на всех украинских вокзалах возобновили работу в 8 часов утра 27 мая.

Условия, при которых пассажиров будут пускать в вагоны

Пассажиры должны быть исключительно в защитных масках.

Во время посадки в вагон у них будут измерять температуру тела.

Проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Перед и после каждого рейса будет проводиться санобработка вагонов.

Кроме того, если человек будет без средств индивидуальной защиты, в частности не в маске, он купить билет не сможет. В то же время все работники касс будут обеспечены таким средствами.

Рядом с кассами:

будут размещены антисептики ;



; будет нанесена разметка для обеспечения дистанции между пассажирами.

Обратите внимание Цены на проезд в поездах, автобусах и маршрутках не вырастут

Что известно о возобновлении железнодорожного движения

26 мая Укрзализныця начала постепенное возобновление движения пассажирских поездов и открыла продажу билетов на 5 скоростных поездов Интерсити+. Они также отправятся в рейсы с 1 июня.

Продажа билетов была открыта на такие поезда:

№721/722 Киев – Харьков,

№726/725 Киев – Харьков,

№763/764 Киев – Одесса,

№711/712 Киев – Константиновка,

№740/739 Киев – Кривой Рог.

Заметим, что в рамках карантина, введенного для борьбы с коронавирусом, Украина полностью прекратила как внутреннее, так и международное железнодорожное сообщение. Лишь порой Укрзализныця организовывала спецрейсы для возвращения украинцев, которые не смогли добраться домой из-за закрытия границ. Границы как Украина, так и другие страны также закрыли из-за COVID-19.