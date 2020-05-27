Укрзализныця открыла продажу билетов еще на 9 поездов: детали
В рамках ослабления карантина Укрзализныця открыла продажу билетов еще на 9 поездов дальнего следования. Отправятся они в рейсы с 1 июня.
На какие поезда открыты продажи билетов
Об открытии продаж Укрзализныця сообщила на своем официальном сайте.
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Речь идет о следующих направлениях:
- №8/7 Одесса – Харьков,
- №20/19 Лисичанск – Киев,
- №53/54 Днепр – Одесса,
- №63/64 Харьков – Киев,
- №105/106 Киев – Одесса,
- №791/792 Киев – Кременчуг,
- №81/82 Харьков – Новоалексеевка,
- №125/126 Киев – Константиновка,
- №10/9 Киев – Мариуполь.
Особенности покупки билетов
В Укрзализныце подчеркивают, согласно решению Кабмина, продажа билетов открыта на 50% мест в поездах. Правда, в поезде №7/8 Одесса – Харьков будут продавать билеты на все 100% мест.
Билеты пока можно купить только онлайн. Однако вскоре они должны появиться в кассах. Добавим, что кассы на всех украинских вокзалах возобновили работу в 8 часов утра 27 мая.
Условия, при которых пассажиров будут пускать в вагоны
- Пассажиры должны быть исключительно в защитных масках.
- Во время посадки в вагон у них будут измерять температуру тела.
- Проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.
- Перед и после каждого рейса будет проводиться санобработка вагонов.
Кроме того, если человек будет без средств индивидуальной защиты, в частности не в маске, он купить билет не сможет. В то же время все работники касс будут обеспечены таким средствами.
Рядом с кассами:
- будут размещены антисептики;
- будет нанесена разметка для обеспечения дистанции между пассажирами.
Обратите внимание Цены на проезд в поездах, автобусах и маршрутках не вырастут
Что известно о возобновлении железнодорожного движения
26 мая Укрзализныця начала постепенное возобновление движения пассажирских поездов и открыла продажу билетов на 5 скоростных поездов Интерсити+. Они также отправятся в рейсы с 1 июня.
Продажа билетов была открыта на такие поезда:
- №721/722 Киев – Харьков,
- №726/725 Киев – Харьков,
- №763/764 Киев – Одесса,
- №711/712 Киев – Константиновка,
- №740/739 Киев – Кривой Рог.
Заметим, что в рамках карантина, введенного для борьбы с коронавирусом, Украина полностью прекратила как внутреннее, так и международное железнодорожное сообщение. Лишь порой Укрзализныця организовывала спецрейсы для возвращения украинцев, которые не смогли добраться домой из-за закрытия границ. Границы как Украина, так и другие страны также закрыли из-за COVID-19.