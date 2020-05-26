Укрзализныця запустила первые поезда после карантина: направления

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на первые пять поездов, которые они запускают после карантина. Купить билеты на эти поезда можно онлайн, а отправляться они с 1 июня.

Информация о продаже билетов обнародована на официальном сайте "Укрзализныци".

К слову Когда возобновят полеты за границу и внутри Украины

Речь идет о 5 скоростных поездах "Интерсити+", которые отправятся в рейсы с 1 июня.

№721 / 722 Киев – Харьков,

№726 / 725 Киев – Харьков,

№763 / 764 Киев – Одесса,

№711 / 712 Киев – Константиновка,

№740 / 739 Киев – Кривой Рог.

Продажа билетов открыта на 50% мест в указанных поездах. Билеты теперь можно приобрести только онлайн. Продажа билетов через железнодорожные кассы будет восстановлено с 27 мая 2020 года.

При этом первые 30 билетов раскупили за считанные минуты, сообщил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.

Безопасность пассажиров во время путешествия по железной дороге

Пассажиры будут допускаться в поезда исключительно в защитных масках.



Измерение температуры тела будет осуществляться во время проверки билетов.



Санитарная обработка вагонов до и после каждого рейса поезда.



Стюарды будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

В "Укрзализныце" отметили, что пока что мобильное приложение не будет работать, поэтому билеты можно приобрести только в веб-версии системы.

Когда запустят другие поезда

На сайте "Укрзализныци" указали, что о дальнейшем возобновлении движения поездов и открытии продажи билетов будет сообщено дополнительно. При этом что министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что "поезда начнут курсировать уже на этой неделе" (до 31 мая). Однако точной даты он не назвал.