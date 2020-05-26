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Укрзалізниця запустила перші поїзди після карантину: напрями

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Укрзалізниця запустила перші поїзди після карантину
Укрзалізниця запустила перші поїзди після карантину / ITC.ua

Укрзалізниця відкрила продаж квитків на перші п'ять поїздів, які вони запускають після карантину. Купити квитки на ці поїзди можна онлайн, а відправлятимуться вони з 1 червня.

Інформація про продаж квитків оприлюднена на офіційному сайті Укрзалізниці

До слова Коли відновлять польоти за кордон і всередині України

Мова йде про 5 швидкісних поїздів Інтерсіті+, які відправляться в рейси з 1 червня.

  • №721/722 Київ – Харків,
  • №726/725 Київ – Харків,
  • №763/764 Київ – Одеса,
  • №711/712 Київ – Костянтинівка,
  • №740/739 Київ – Кривий Ріг.

Продаж квитків відкрито на 50% місць у зазначених поїздах. Квитки наразі можна придбати тільки онлайн. Продаж квитків через залізничні каси буде відновлено з 27 травня 2020 року. 

При цьому перші 30 квитків розкупили за лічені хвилини, повідомив в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик.

Безпека пасажирів під час подорожі залізницею

  • Пасажири допускатимуться до поїздів виключно в захисних масках.
  • Вимірювання температури тіла буде здійснюватися під час перевірки квитків.
  • Санітарна обробка вагонів перед та після кожного рейсу поїзда. 
  • Стюарди будуть забезпечені засобами індивідуального захисту.

В Укрзалізниці відзначили, що наразі мобільний додаток не працюватиме, відтак квитки можна придбати лише у вебверсії системи.

Коли запустять інші поїзди

На сайті Укрзалізниці вказали, що подальше відновлення руху поїздів та відкриття продажу квитків буде повідомлено додатково. При цьому що міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляв, що "потяги почнуть курсувати вже цього тижня" (до 31 травня). Однак точної дати він не назвав.

 

Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини України Владислав Криклій Транспорт Залізниця Карантин в Україні 2020 Укрзалізниця Новини політики
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