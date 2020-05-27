Укрзалізниця відкрила продаж квитків ще на 9 потягів: деталі

У межах послаблення карантину Укрзалізниця відкрила продаж квитків ще на 9 поїздів далекого сполучення. Вирушать вони в рейси з 1 червня.

На які потяги відкрито продажі квитків

Про відкриття продажу Укрзалізниця повідомила на своєму офіційному сайті.

До теми Вирішили не чекати: Україна відновить залізничне сполучення швидше ніж 1 червня

Мовиться про такі напрямки:

№8/7 Одеса – Харків,

№20/19 Лисичанськ – Київ,

№53/54 Дніпро – Одеса,

№63/64 Харків – Київ,

№105/106 Київ – Одеса,

№791/792 Київ – Кременчук,

№81/82 Харків – Новоолексіївка,

№125/126 Київ – Костянтинівка,

№10/9 Київ – Маріуполь.

Особливості придбання квитків

В Укрзалізниці підкресдюють, згідно з рішенням Кабміну, продаж квитків відкрито на 50% місць у поїздах. Щоправда, у потязі №7/8 Одеса – Харків продаватимуть квитки на всі 100% місць.

Білети наразі можна придбати лише онлайн. Проте невдовзі вони мають з’явитися у касах. Додамо, що каси на всіх українських вокзали відновили роботу о 8 годині ранку 27 травня.

Умови, за яких пасажирів пускатимуть у вагони

Пасажири мають бути виключно в захисних масках.

Під час посадки до вагону у них вимірюватимуть температуру тіла.

Провідники будуть забезпеченими засобами індивідуального захисту.

Перед і після кожного рейсу відбуватимуться санобробка вагонів.

Крім того, якщо людина буде без засобів індивідуального захисту, зокрема не в масці, вона купити квиток не зможе. Водночас усіх працівників кас буде забезпечено таким засобами.

Поряд із касами:

буде розміщено антисептики;

нанесено розмітку для забезпечення дистанції̈ між пасажирами.

Зверніть увагу Ціни на проїзд у потягах, автобусах та маршрутках не зростуть

Що відомо про відновлення залізничного руху

26 травня Укрзалізниця розпочала поступове відновлення руху пасажирських поїздів та відкрила продаж квитків на 5 швидкісних поїздів Інтерсіті+. Вони також відправляться в рейси з 1 червня.

Продаж квитків було відкрито на такі потяги:

№721/722 Київ – Харків,

№726/725 Київ – Харків,

№763/764 Київ – Одеса,

№711/712 Київ – Костянтинівка,

№740/739 Київ – Кривий Ріг.

Зауважимо, що у межах карантину, запровадженого для боротьби з коронавірусом, Україна повністю припинила як внутрішнє, так і міжнародне залізничне сполучення. Лише деколи Укрзалізниця оранізовувала спецрейси задля повернення українців, що не змогли дістатися додому через закриття кордонів. Кордони як Україна, так і інші країни також закрили через COVID-19.