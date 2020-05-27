Укрзалізниця відкрила продаж квитків ще на 9 потягів: деталі
У межах послаблення карантину Укрзалізниця відкрила продаж квитків ще на 9 поїздів далекого сполучення. Вирушать вони в рейси з 1 червня.
На які потяги відкрито продажі квитків
Про відкриття продажу Укрзалізниця повідомила на своєму офіційному сайті.
До теми Вирішили не чекати: Україна відновить залізничне сполучення швидше ніж 1 червня
Мовиться про такі напрямки:
- №8/7 Одеса – Харків,
- №20/19 Лисичанськ – Київ,
- №53/54 Дніпро – Одеса,
- №63/64 Харків – Київ,
- №105/106 Київ – Одеса,
- №791/792 Київ – Кременчук,
- №81/82 Харків – Новоолексіївка,
- №125/126 Київ – Костянтинівка,
- №10/9 Київ – Маріуполь.
Особливості придбання квитків
В Укрзалізниці підкресдюють, згідно з рішенням Кабміну, продаж квитків відкрито на 50% місць у поїздах. Щоправда, у потязі №7/8 Одеса – Харків продаватимуть квитки на всі 100% місць.
Білети наразі можна придбати лише онлайн. Проте невдовзі вони мають з’явитися у касах. Додамо, що каси на всіх українських вокзали відновили роботу о 8 годині ранку 27 травня.
Умови, за яких пасажирів пускатимуть у вагони
- Пасажири мають бути виключно в захисних масках.
- Під час посадки до вагону у них вимірюватимуть температуру тіла.
- Провідники будуть забезпеченими засобами індивідуального захисту.
- Перед і після кожного рейсу відбуватимуться санобробка вагонів.
Крім того, якщо людина буде без засобів індивідуального захисту, зокрема не в масці, вона купити квиток не зможе. Водночас усіх працівників кас буде забезпечено таким засобами.
Поряд із касами:
- буде розміщено антисептики;
- нанесено розмітку для забезпечення дистанції̈ між пасажирами.
Зверніть увагу Ціни на проїзд у потягах, автобусах та маршрутках не зростуть
Що відомо про відновлення залізничного руху
26 травня Укрзалізниця розпочала поступове відновлення руху пасажирських поїздів та відкрила продаж квитків на 5 швидкісних поїздів Інтерсіті+. Вони також відправляться в рейси з 1 червня.
Продаж квитків було відкрито на такі потяги:
- №721/722 Київ – Харків,
- №726/725 Київ – Харків,
- №763/764 Київ – Одеса,
- №711/712 Київ – Костянтинівка,
- №740/739 Київ – Кривий Ріг.
Зауважимо, що у межах карантину, запровадженого для боротьби з коронавірусом, Україна повністю припинила як внутрішнє, так і міжнародне залізничне сполучення. Лише деколи Укрзалізниця оранізовувала спецрейси задля повернення українців, що не змогли дістатися додому через закриття кордонів. Кордони як Україна, так і інші країни також закрили через COVID-19.