Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more
ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ SPACEX КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ SPACEX КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Укрзалізниця запустила ще більше рейсів: перелік напрямків

- Читать новость на русском
Укрзалізниця відкрила продаж квитків ще на 12 потягів: напрямки
Укрзалізниця запустила ще більше рейсів / 5 канал

З 26 травня Укрзалізниця почала поступово відновлювати рух пасажирських поїздів. Щоправда, наразі не всі потяги курсують за старим розкладом. Так, вже з 1 червня Україною курсуватимуть ще 12 поїздів.

Відновлення залізничного сполучення в Україні

Укрзалізниця відкрила продаж квитків на ще 12 поїздів. Про це у телеграмі повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Важливо Купити квитки на поїзд тепер можна за 90 днів до відправлення

Перелік напрямків

  • №37/38, №732/731 та №738/737 Київ – Запоріжжя;
  • №116/115 Київ – Бердянськ;
  • №136/135 та №734/733 Київ – Покровськ;
  • №76/75 Кривий Ріг – Київ;
  • №102/101 та №766/765 Київ – Херсон; 
  • №12/11 Київ – Новоолексіївка;
  • №79/80 Дніпро – Київ;
  • 779/780 Суми – Київ/Вінниця.

Проблеми з купівлею квитків

Як повідомили в Укрзалізниці, наразі тимчасово неможливо придбати квитки на поїзди з мобільних пристроїв.

Наразі вживаємо усіх можливих заходів щоб якнайшвидше відновити його роботу. Квитки можна придбати через офіційний сайт Укрзалізниці або в залізничних касах,
– наголосили у повідомленні. 

Укрзалізниця відкрила продаж квитків ще на 12 поїздів
Укрзалізниця відкрила продаж квитків ще на 12 поїздів / Фото УЗ

На які ще потяги відкрили продажі квитків

Інтерсіті+

  • №721/722 Київ – Харків,
  • №726/725 Київ – Харків,
  • №763/764 Київ – Одеса,
  • №711/712 Київ – Костянтинівка,
  • №740/739 Київ – Кривий Ріг.

Нічні поїзди

  • №8/7 Одеса – Харків,
  • №20/19 Лисичанськ – Київ,
  • №53/54 Дніпро – Одеса,
  • №63/64 Харків – Київ,
  • №105/106 Київ – Одеса,
  • №791/792 Київ – Кременчук,
  • №81/82 Харків – Новоолексіївка,
  • №125/126 Київ – Костянтинівка,
  • №10/9 Київ – Маріуполь.

Нові правила роботи Укрзалізниці

  • Пасажири мають бути виключно в захисних масках.
  • Під час посадки до вагона у них вимірюватимуть температуру тіла.
  • Провідники будуть забезпеченими засобами індивідуального захисту.
  • Перед і після кожного рейсу відбуватимуться санобробка вагонів.

Актуально Укрзалізниця відкрила продаж квитків ще на 9 потягів: деталі

Крім того, якщо людина буде без засобів індивідуального захисту, зокрема не в масці, вона купити квиток не зможе. Водночас усіх працівників кас буде забезпечено таким засобами. А поряд із касами розмістять антисептики та нанесуть розмітку для забезпечення дистанції між пасажирами.

Автор: Альона Захарова
Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Укрзалізниця Владислав Криклій Залізниця
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
У масці чи без: чи готові ви вийти в люди після карантину? Тест
сьогодні , 19:30 У масці чи без: чи готові ви вийти в люди після карантину? Тест
Альона Захарова
Новини про коронавірус 27 травня: смерть військового, послаблення карантину в Польщі
сьогодні , 19:10 Новини про коронавірус 27 травня: смерть військового, послаблення карантину в Польщі
Ігор Саджениця
Формула успіху: аграрії бережуть воду – вода допомагає аграріям
26 травня , 20:01 Формула успіху: аграрії бережуть воду – вода допомагає аграріям