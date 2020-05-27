Укрзалізниця запустила ще більше рейсів: перелік напрямків
З 26 травня Укрзалізниця почала поступово відновлювати рух пасажирських поїздів. Щоправда, наразі не всі потяги курсують за старим розкладом. Так, вже з 1 червня Україною курсуватимуть ще 12 поїздів.
Відновлення залізничного сполучення в Україні
Укрзалізниця відкрила продаж квитків на ще 12 поїздів. Про це у телеграмі повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Важливо Купити квитки на поїзд тепер можна за 90 днів до відправлення
Перелік напрямків
- №37/38, №732/731 та №738/737 Київ – Запоріжжя;
- №116/115 Київ – Бердянськ;
- №136/135 та №734/733 Київ – Покровськ;
- №76/75 Кривий Ріг – Київ;
- №102/101 та №766/765 Київ – Херсон;
- №12/11 Київ – Новоолексіївка;
- №79/80 Дніпро – Київ;
- 779/780 Суми – Київ/Вінниця.
Проблеми з купівлею квитків
Як повідомили в Укрзалізниці, наразі тимчасово неможливо придбати квитки на поїзди з мобільних пристроїв.
Наразі вживаємо усіх можливих заходів щоб якнайшвидше відновити його роботу. Квитки можна придбати через офіційний сайт Укрзалізниці або в залізничних касах,
– наголосили у повідомленні.
Укрзалізниця відкрила продаж квитків ще на 12 поїздів / Фото УЗ
На які ще потяги відкрили продажі квитків
Інтерсіті+
- №721/722 Київ – Харків,
- №726/725 Київ – Харків,
- №763/764 Київ – Одеса,
- №711/712 Київ – Костянтинівка,
- №740/739 Київ – Кривий Ріг.
Нічні поїзди
- №8/7 Одеса – Харків,
- №20/19 Лисичанськ – Київ,
- №53/54 Дніпро – Одеса,
- №63/64 Харків – Київ,
- №105/106 Київ – Одеса,
- №791/792 Київ – Кременчук,
- №81/82 Харків – Новоолексіївка,
- №125/126 Київ – Костянтинівка,
- №10/9 Київ – Маріуполь.
Нові правила роботи Укрзалізниці
- Пасажири мають бути виключно в захисних масках.
- Під час посадки до вагона у них вимірюватимуть температуру тіла.
- Провідники будуть забезпеченими засобами індивідуального захисту.
- Перед і після кожного рейсу відбуватимуться санобробка вагонів.
Актуально Укрзалізниця відкрила продаж квитків ще на 9 потягів: деталі
Крім того, якщо людина буде без засобів індивідуального захисту, зокрема не в масці, вона купити квиток не зможе. Водночас усіх працівників кас буде забезпечено таким засобами. А поряд із касами розмістять антисептики та нанесуть розмітку для забезпечення дистанції між пасажирами.