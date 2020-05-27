Укрзалізниця запустила ще більше рейсів: перелік напрямків

З 26 травня Укрзалізниця почала поступово відновлювати рух пасажирських поїздів. Щоправда, наразі не всі потяги курсують за старим розкладом. Так, вже з 1 червня Україною курсуватимуть ще 12 поїздів.

Відновлення залізничного сполучення в Україні

Укрзалізниця відкрила продаж квитків на ще 12 поїздів. Про це у телеграмі повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Важливо Купити квитки на поїзд тепер можна за 90 днів до відправлення

Перелік напрямків

№37/38, №732/731 та №738/737 Київ – Запоріжжя;

№116/115 Київ – Бердянськ;

№136/135 та №734/733 Київ – Покровськ;

№76/75 Кривий Ріг – Київ;

№102/101 та №766/765 Київ – Херсон;

№12/11 Київ – Новоолексіївка;

№79/80 Дніпро – Київ;

779/780 Суми – Київ/Вінниця.

Проблеми з купівлею квитків

Як повідомили в Укрзалізниці, наразі тимчасово неможливо придбати квитки на поїзди з мобільних пристроїв.

Наразі вживаємо усіх можливих заходів щоб якнайшвидше відновити його роботу. Квитки можна придбати через офіційний сайт Укрзалізниці або в залізничних касах,

– наголосили у повідомленні.



Укрзалізниця відкрила продаж квитків ще на 12 поїздів / Фото УЗ

На які ще потяги відкрили продажі квитків

Інтерсіті+

№721/722 Київ – Харків,

№726/725 Київ – Харків,

№763/764 Київ – Одеса,

№711/712 Київ – Костянтинівка,

№740/739 Київ – Кривий Ріг.

Нічні поїзди

№8/7 Одеса – Харків,

№20/19 Лисичанськ – Київ,

№53/54 Дніпро – Одеса,

№63/64 Харків – Київ,

№105/106 Київ – Одеса,

№791/792 Київ – Кременчук,

№81/82 Харків – Новоолексіївка,

№125/126 Київ – Костянтинівка,

№10/9 Київ – Маріуполь.

Нові правила роботи Укрзалізниці

Пасажири мають бути виключно в захисних масках.

Під час посадки до вагона у них вимірюватимуть температуру тіла.

Провідники будуть забезпеченими засобами індивідуального захисту.

Перед і після кожного рейсу відбуватимуться санобробка вагонів.

Актуально Укрзалізниця відкрила продаж квитків ще на 9 потягів: деталі

Крім того, якщо людина буде без засобів індивідуального захисту, зокрема не в масці, вона купити квиток не зможе. Водночас усіх працівників кас буде забезпечено таким засобами. А поряд із касами розмістять антисептики та нанесуть розмітку для забезпечення дистанції між пасажирами.