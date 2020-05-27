Купить билеты на поезд теперь можно за 90 дней до отправления

В Украине возобновляют железнодорожное сообщение после ослабления карантина. Уже можно купить билеты на 14 направлений. При этом за 90 дней до отправления самого поезда.

Информацию о том, что билеты на поезда можно купить за 90 дней до отправления, озвучил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в фейсбук. До этого, напомним, была возможность приобрести билеты на поезд за 45-60 дней до отправления.

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Министр отметил, что таким образом "Укрзализныця сможет гибче реагировать на спрос и заблаговременно назначать поезда на более популярные даты и направления"

На какие рейсы можно купить билеты

Пока Укрзализныця запустила 14 поездов. Из них пять – это Интерсити+, и еще девять ночных. Они начнут курсировать уже с 1 июня, билеты уже доступны на онлайн-ресурсах и в железнодорожных кассах

Интерсити+

№721/722 Киев – Харьков,

№726/725 Киев – Харьков,

№763/764 Киев – Одесса,

№711/712 Киев – Константиновка,

№740/739 Киев – Кривой Рог.

Ночные поезда

№8/7 Одесса – Харьков,

№20/19 Лисичанск – Киев,

№53/54 Днепр – Одесса,

№63/64 Харьков – Киев,

№105/106 Киев – Одесса,

№791/792 Киев – Кременчуг,

№81/82 Харьков – Новоалексеевка,

№125/126 Киев – Константиновка,

№10/9 Киев – Мариуполь.

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А как насчет других рейсов

"Когда и какие рейсы могут открыться, определяют областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Они формируют соответствующее решение о возможности ослабления карантина и восстановления сообщения", – отметил Криклий.

Условия, при которых пассажиров будут пускать в вагоны