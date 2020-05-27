Купить билеты на поезд теперь можно за 90 дней до отправления
В Украине возобновляют железнодорожное сообщение после ослабления карантина. Уже можно купить билеты на 14 направлений. При этом за 90 дней до отправления самого поезда.
Информацию о том, что билеты на поезда можно купить за 90 дней до отправления, озвучил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в фейсбук. До этого, напомним, была возможность приобрести билеты на поезд за 45-60 дней до отправления.
Вот так Скандал с увольнением топменеджера Укрзализныци Рязанцева и избиением женщины: детали (18+)
Министр отметил, что таким образом "Укрзализныця сможет гибче реагировать на спрос и заблаговременно назначать поезда на более популярные даты и направления"
На какие рейсы можно купить билеты
Пока Укрзализныця запустила 14 поездов. Из них пять – это Интерсити+, и еще девять ночных. Они начнут курсировать уже с 1 июня, билеты уже доступны на онлайн-ресурсах и в железнодорожных кассах
Интерсити+
- №721/722 Киев – Харьков,
- №726/725 Киев – Харьков,
- №763/764 Киев – Одесса,
- №711/712 Киев – Константиновка,
- №740/739 Киев – Кривой Рог.
Ночные поезда
- №8/7 Одесса – Харьков,
- №20/19 Лисичанск – Киев,
- №53/54 Днепр – Одесса,
- №63/64 Харьков – Киев,
- №105/106 Киев – Одесса,
- №791/792 Киев – Кременчуг,
- №81/82 Харьков – Новоалексеевка,
- №125/126 Киев – Константиновка,
- №10/9 Киев – Мариуполь.
Важно! Продажа билетов открыта только на 50% мест в поездах
А как насчет других рейсов
"Когда и какие рейсы могут открыться, определяют областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Они формируют соответствующее решение о возможности ослабления карантина и восстановления сообщения", – отметил Криклий.
Условия, при которых пассажиров будут пускать в вагоны
- Пассажиры должны быть исключительно в защитных масках.
- Во время посадки в вагон у них будут измерять температуру тела.
- Проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.
- Перед и после каждого рейса будут проводиться санобработка вагонов.