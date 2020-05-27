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Купить билеты на поезд теперь можно за 90 дней до отправления

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Билеты на поезд за 90 дней до отправления
Билеты на поезд за 90 дней до отправления / Укрзализныця

В Украине возобновляют железнодорожное сообщение после ослабления карантина. Уже можно купить билеты на 14 направлений. При этом за 90 дней до отправления самого поезда.

Информацию о том, что билеты на поезда можно купить за 90 дней до отправления, озвучил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в фейсбук. До этого, напомним, была возможность приобрести билеты на поезд за 45-60 дней до отправления.

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Министр отметил, что таким образом "Укрзализныця сможет гибче реагировать на спрос и заблаговременно назначать поезда на более популярные даты и направления"

На какие рейсы можно купить билеты

Пока Укрзализныця запустила 14 поездов. Из них пять – это Интерсити+, и еще девять ночных. Они начнут курсировать уже с 1 июня, билеты уже доступны на онлайн-ресурсах и в железнодорожных кассах

Интерсити+

  • №721/722 Киев – Харьков,
  • №726/725 Киев – Харьков,
  • №763/764 Киев – Одесса,
  • №711/712 Киев – Константиновка,
  • №740/739 Киев – Кривой Рог.

Ночные поезда

  • №8/7 Одесса – Харьков,
  • №20/19 Лисичанск – Киев,
  • №53/54 Днепр – Одесса,
  • №63/64 Харьков – Киев,
  • №105/106 Киев – Одесса,
  • №791/792 Киев – Кременчуг,
  • №81/82 Харьков – Новоалексеевка,
  • №125/126 Киев – Константиновка,
  • №10/9 Киев – Мариуполь.

Важно! Продажа билетов открыта только на 50% мест в поездах

А как насчет других рейсов

"Когда и какие рейсы могут открыться, определяют областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Они формируют соответствующее решение о возможности ослабления карантина и восстановления сообщения", – отметил Криклий.

Условия, при которых пассажиров будут пускать в вагоны

  • Пассажиры должны быть исключительно в защитных масках.
  • Во время посадки в вагон у них будут измерять температуру тела.
  • Проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.
  • Перед и после каждого рейса будут проводиться санобработка вагонов.
Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Украины Министерство инфраструктуры Владислав Криклий Транспорт Железная дорога Укрзализниця Карантин в Украине 2020 Новости политики
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