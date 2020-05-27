Купити квитки на поїзд тепер можна за 90 днів до відправлення

В Україні відновлюють залізничне сполучення після послаблення карантину. Вже можна купити квитки на 14 напрямків. При цьому за 90 днів до відправлення самого поїзда.

Інформацію про те, що квитки на наявні поїзди можна купити за 90 днів до відправлення, озвучив міністр інфраструктури Владислав Криклій на своїй сторінці в фейсбук. До цього, нагадаємо, була можливість придбати квитки на поїзд за 45-60 днів до відправлення.

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Міністр відзначив, що в такий спосіб "Укрзалізниця зможе гнучкіше реагувати на попит і завчасно призначати потяги на більш популярні дати та напрямки"

На які рейси можна купити квитки

Поки Укрзалізниця запустила 14 поїздів. З них п'ять – це Інтерсіті+, і ще дев'ять нічних. Вони почнуть курсувати вже з 1 червня, квитки вже доступні на онлайн-ресурсах та в залізничних касах

Інтерсіті+

№721/722 Київ – Харків,

№726/725 Київ – Харків,

№763/764 Київ – Одеса,

№711/712 Київ – Костянтинівка,

№740/739 Київ – Кривий Ріг.

Нічні поїзди

№8/7 Одеса – Харків,

№20/19 Лисичанськ – Київ,

№53/54 Дніпро – Одеса,

№63/64 Харків – Київ,

№105/106 Київ – Одеса,

№791/792 Київ – Кременчук,

№81/82 Харків – Новоолексіївка,

№125/126 Київ – Костянтинівка,

№10/9 Київ – Маріуполь.

Важливо! Продаж квитків відкрито лише на 50% місць у поїздах

А як щодо інших рейсів

"Коли і які рейси можуть відкритися, визначають обласні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Вони формують відповідне рішення щодо можливості послаблення карантину та відновлення сполучення", – відзначив Криклій.

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