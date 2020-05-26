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Топменеджер Укрзалізниці Рязанцев жорстоко побив жінку та був звільнений – відео (18+)

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Чоловік, схожий на Рязанцева, побив жінку
Чоловік, схожий на Рязанцева, побив жінку / Кадр з відео

У мережі оприлюднили відео, на якому чоловік, схожий на директора з розвитку бізнесу АТ "Укрзалізниця" Андрія Рязанцева, завдає потужного удару в обличчя жінці.

Відео інциденту опублікували на сторінці "Стоп Корупції". На ньому видно, як чоловік, схожий на Андрія Рязанцева", завдає удару жінці в обличчя. Від цього жінка аж падає на підлогу.

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На початку відео видно чоловіка, який збирає речі. За кадром чути плач та крик жінки, з яких можна лише розібрати "чому ти на мене руку підняв?". Після цього в кадрі з'являється і сама оголена жінка. Її обличчя не видно, тож невідомо достеменно, хто саме це (за даними "СтопКору" – колишня співмешканка Рязанцева Наталія Ночвай). Крізь її плач можна почути те саме питання – "за що ти на мене руку підняв?". У відповідь чоловік відповідає лайкою, а після цього завдає удару.

Закінчується все тим, що чоловік збирає речі та виходить, а жінка продовжує сидіти на підлозі та ридати.

Відео удару Рязанцевим жінки в обличчя

Як на скандал відреагували в Укрзалізниці

Після публікації цього відео Укрзалізниця звільнила Андрія Рязанцева з посади директора з розвитку бізнесу.

"Правління АТ "Укрзалізниця" вважає, що усі співробітники компанії мають дотримуватися кодексу етики та сімейних цінностей", – коротко відзначили в компанії.

Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини України Кримінальні новини Укрзалізниця
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