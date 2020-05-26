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Скандал в Укрзализныце: топменеджер Рязанцев побил женщину и был уволен – видео (18+)

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Чоловік, схожий на Рязанцева, побив жінку
Чоловік, схожий на Рязанцева, побив жінку / Кадр з відео

В сети обнародовали видео, на котором мужчина, похожий на директора по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрея Рязанцева, наносит мощный удар в лицо женщине.

Видео инцидента опубликовали на странице "Стоп Коррупции". На нем видно, как мужчина, похожий на Андрея Рязанцева", наносит удар женщине в лицо. От этого женщина аж падает на пол.

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В начале видео виден мужчина, который собирает вещи. За кадром слышен плач и крики женщины, из которых можно только разобрать "почему ты на меня руку поднял?". После этого в кадре появляется и сама обнаженная женщина. Ее лица не видно, поэтому неизвестно точно, кто именно это (по данным "СтопКора" – бывшая сожительница Рязанцева Наталья Ночвай). Сквозь ее плач можно услышать тот же вопрос – "за что ты на меня руку поднял?". В ответ мужчина отвечает бранью, а после этого наносит удар.

Заканчивается все тем, что мужчина собирает вещи и выходит, а женщина продолжает сидеть на полу и рыдать.

Видео удара Рязанцевым женщины в лицо

Как на скандал отреагировали в Укрзализныци

После публикации этого видео Укрзализныця уволила Андрея Рязанцева с должности директора по развитию бизнеса.

"Правление АО "Укрзализныця" считает, что все сотрудники компании должны придерживаться кодекса этики и семейных ценностей", – коротко отметили в компании.

Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Украины Криминальные новости Укрзализниця
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