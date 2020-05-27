Жестокие побои и угрозы: беременная женщина об издевательствах топ-чиновника Укрзализныци

Директора по развитию бизнеса Андрея Рязанцева уволили из Укрзализныци – в сеть попало видео, на котором очень похожий на него человек бьет женщину. Впоследствии жертва агрессии, 24-летняя Наталья Ночвай, рассказала – это удар был далеко не единственным.

Все началось почти сразу после знакомства

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С Рязанцевым женщина познакомилась в январе 2019 года. По ее словам, уже в начале марта они начали жить вместе, сообщает ТСН.

Сейчас Наталья Ночвай беременна от уже заявленного чиновника. В целом пара прожила в гражданском браке год, разница между ними – 20 лет. Официально Рязанцев якобы остается женатым на другой, однако Наталья говорит – сделал ей предложение.

Жертва обидчика рассказывает, что побои начались 5 марта – тогда Рязанцев, по ее словам, поднял руку впервые.

Месяц мы встречались, все было прекрасно, я согласилась жить вместе. Затем он впервые поднял на меня руку – из-за ревности: он приревновал меня к моему бывшему парню. Ударил по лицу. Я думала, что просто очень ревнивый,

– рассказала она.

Далее, по словам Натальи, становилось хуже – ее вынудили уволиться с работы, контролировали звонки, закрывали в квартире. После двух недель совместной жизни она узнала, что Рязанцев якобы употребляет наркотики – "кокаин, еще и запивает это виски".

"Потом у него начались приступы агрессии просто бешеные. Доходило до того, что мы могли сидеть в ресторане каком-то и он говорит: "Твои глаза должны смотреть вниз, в пол, ни на кого ты не можешь смотреть – или на меня, или в пол". Если я крутилась и смотрела на что-то интересное, дома я получала удар в голову", – добавила Наталья Ночвай.

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Первая серьезная травма

Рязанцев, по словам женщины, впервые сильно избил накануне Пасхи прошлого года. Наталья рассказывает, что бил по голове – не остановился после того, как она упала на пол.

Впоследствии каждый свой приступ агрессии мужчина покрывал цветами, корзинами, извинениями, говорил, что это все наркотики.

Я влюбилась, у меня будто зависимость была эмоциональная – я думала, вылечу человека и исправлю. Избиения бывали раз в две-три недели. Однажды так бил ногами, что скорая зафиксировала у меня переломы нескольких ребер, сотрясение мозга и снова гематому на лице,

– признается женщина.

Наталья добавляет, что в течение этого времени пыталась убежать к родителям раз 10. Каждый раз, по ее словам, Рязанцев или препятствовал, или уговаривал вернуться. Приступы агрессии становились все сильнее – женщина говорит, что однажды даже приехал КОРД для штурма.

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Беременность и угрозы

Сейчас Наталья Ночвай беременна, однако, по ее словам, обидчик подделал тест – якобы ребенок не от него.

"Я поехала к родителям в Золотое, ничего от него не просила, ничего не говорила, но раз за разом появлялись какие-то люди, которые подходили и говорили мне: "Тебе привет от Андрея", – рассказала она.

Женщина признается, что боится за свою жизнь и ребенка.

Я узнала, что я беременна, 15 января, а 22 февраля он был в этой квартире, где мы беседуем, разбил стеклянные двери и избил меня кулаком в живот,

– говорит Ночвай.

Наталья подала заявление в полицию о побоях и угрозах, однако шантаж ее и ее семьи в соцсетях продолжается.

"Он мне присылает сообщения о том, что жить мне осталось до сентября, когда я должна родить ребенка. Пишет мне: "Тик-так, тик-так", мол дни мои сочтены", – добавила она.

Сейчас женщина имеет проблемы со здоровьем – медицинское заключение о депрессии высшей степени и прописаны антидепрессанты.

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Скандальное видео и увольнение Рязанцева

В сети появилось видео, на котором мужчина, похожий на директора по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрея Рязанцева, наносит мощный удар в лицо женщине. Пострадавшая от удара падает на пол.

Видео, на котором Рязанцев бьет женщину

После публикации этого видео Укрзализныця уволила Андрея Рязанцева с должности директора по развитию бизнеса.