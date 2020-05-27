Жорстокі побої та погрози: вагітна жінка розповіла про знущання топчиновника Укрзалізниці

Директора розвитку з бізнесу Андрія Разянцева звільнили з Укрзалізниці – у мережу потрапило відео, на якому дуже схожий на нього чоловік б’є жінку. Згодом жертва агресії, 24-річна Наталія Ночвай, розповіла – цей удар був далеко не єдиним.

Усе почалось майже відразу після знайомства

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Із Разянцевим жінка познайомилась у січні 2019 року. За її словами, вже на початку березня вони почали жити разом, повідомляє ТСН.

Зараз Наталія Ночвай вагітна від вже звільненого чиновника. Загалом пара прожила у цивільному шлюбі рік, різниця між ними – 20 років. Офіційно Рязанцев нібито залишається одруженим з іншою, однак Наталія каже – зробив їй пропозицію.

Жертва кривдника розповідає, що побої почалися 5 березня – тоді Рязанцев, за її словами, підняв руку вперше.

Місяць ми зустрічалися, все було чудово, я погодилась жити разом. Потім він вперше підняв на мене руку – через ревнощі: він приревнував мене до мого колишнього хлопця. Вдарив по обличчю. Я думала, що просто дуже ревнивий,

– розповіла вона.

Далі, за словами Наталії, ставало гірше – її змусили звільнитися із роботи, контролювали дзвінки, зачиняли мене у квартирі. Після двох тижнів спільного життя вона дізналась, що Рязанцев нібито вживає наркотики – "кокаїн, ще й запиває це віскі".

"Потім у нього почалися напади агресії просто шалені. Доходило до того, що ми могли сидіти в ресторані якомусь і він каже: "Твої очі мають дивитись вниз, у підлогу, ні на кого ти не можеш дивитись – або на мене, або у підлогу". Якщо я крутилась і дивилась на щось цікаве, вдома я отримувала удар в голову, – додала Наталія Ночвай.

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Перша серйозна травма

Рязанцев, за словами жінки, вперше сильно її побив напередодні Великодня минулого року. Наталія розповідає, що бив по голові – не зупинився після того, коли вона упала на підлогу.

Згодом кожен свій напад агресії чоловік покривав квітами, корзинами, вибаченнями, казав, що це все наркотики.

Я закохалась, в мене як залежність була емоційна – я думала, вилікую людину і виправлю. Побиття бували раз на два-три тижні. Одного разу так бив ногами, що швидка зафіксувала в мене переломи кількох ребер, струс мозку та знову гематома на обличчі,

– зізнається жінка.

Наталія додає, що протягом цього часу намагалася втекти до батьків разів 10. Кожного разу, за її словами, Рязанцев або перешкоджав, або вмовляв повернутися. Напади агресії ставали все сильнішими – жінка каже, що одного разу навіть приїхав КОРД для штурму.

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Вагітність і погрози

Зараз Наталія Ночвай вагітна, однак, за її словами, кривдник підробив тест – начебто дитина не від нього.

"Я поїхала до батьків у Золоте, нічого від нього не просила, нічого не говорила, але раз за разом з’являлись якісь люди, які підходили і казали мені: "Тобі привіт від Андрія", – розповіла вона.

Жінка зізнається, що боїться за своє життя і дитину.

Я дізналась, що я вагітна, 15 січня, а 22 лютого він був у цій квартирі, де ми розмовляємо, розбив скляні двері і побив мене кулаком у живіт,

– каже Ночвай.

Наталія подала заяву у поліцію про побої та погрози, однак шантаж її і її родини у соцмережах триває.

Він мені надсилає повідомлення про те, що жити мені залишилось до вересня, коли я маю народити дитину. Пише мені: "Тік-так, тік-так", мовляв дні мої лічені, – додала вона.

Зараз жінка має проблеми зі здоров’ям – медичний висновок про депресію вищого ступеню та прописані антидепресанти.

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Скандальне відео і звільнення Рязанцева

У мережі з'явилось відео, на якому чоловік, схожий на директора з розвитку бізнесу АТ "Укрзалізниця" Андрія Рязанцева, завдає потужного удару в обличчя жінці. Постраждала від удару падає на підлогу.

Відео, на якому Рязанцев б'є жінку

Після публікації цього відео Укрзалізниця звільнила Андрія Рязанцева з посади директора з розвитку бізнесу.