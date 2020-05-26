Зґвалтування жінки у Кагарлику: ДБР повідомило про підозру 2 поліцейським

ДБР повідомило про підозру двом поліцейським, які жорстоко побили і зґвалтували 26-річну жінку у Кагарлику. У разі доведення вини, обом підозрюваним загрожує ув'язнення на термін від 7 до 12 років.

У чому підозрюють поліцейських з Кагарлика Слідчі Державного бюро розслідувань 26 травня повідомили про підозру оперуповноваженому Сергію Сулимі та начальнику одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Миколі Кузіву. Важливо Били і стріляли над головою: шокуючі деталі зґвалтування жінки поліцейськими Сулима підозрюється у зґвалтуванні, вчиненому групою осіб (частина 3 статті 152 ККУ).

у зґвалтуванні, вчиненому групою осіб (частина 3 статті 152 ККУ). Кузів підозрюється у співучасті у зґвалтуванні, вчиненому групою осіб, та перевищенні службових повноважень проваоохоронцем, що супроводжувались насильством (частина 5 статті 27, частина 3 статті 152, частина 2 статті 365 ККУ). Яке покарання загрожує поліцейським за зґвалтування У разі доведення вини, підозрюваним правоохоронцям загрожує позбавлення волі на термін від 7 до 12 років. Слідчі ДБР вже підготували клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Досудовим розслідуванням займаються прокурори Офісу Генерального прокурора та прокуратури Київщини. Зґвалтування жінки поліцейськими у Кагарлику: що відомо 25 травня до поліції звернулася 26-річна жінка. Вона розповіла, що її 23 травня побили та зґвалтували 2 правоохоронців у поліцейському відділку.

Виявилося, що жінку викликали на допит у відділок нібито як свідка. Там поліцейські закували її у наручники, погрожували і стріляли з вогнепальної зброї над головою, а після цього зґвалтували.

У цей час у відділку поліції був ще один чоловік, якого правоохоронці також побили. Йому на голову одягали протигаз, били кийками по голові. Як наслідок – у чоловіка зламані ребра та ніс.

2 поліцейських Кагарлицького відділу поліції Київщини затримали за підозрою в зґвалтуванні вранці 25 травня. Затриманими виявились 35-літній начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів та 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх одразу звільнили з правоохоронних органів.

Окрім того, вже розформували все відділення Кагарлицької поліції, а його співробітників відправлять на переатестацію.