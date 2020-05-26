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Изнасилование женщины в Кагарлыке: ГБР сообщило о подозрении 2 полицейским

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Изнасилование в Кагарлыке 2020 - полицейским сообщили о подозрении
Полицейским-насильникам объявили подозрение / npu.gov.ua

ГБР сообщило о подозрении двум полицейским, которые жестоко избили и изнасиловали 26-летнюю женщину в Кагарлыке. В случае доказательства вины, обоим подозреваемым грозит заключение на срок от 7 до 12 лет.

В чем подозревают полицейских из Кагарлыка

Следователи Государственного бюро расследований 26 мая сообщили о подозрении оперуполномоченному Сергею Сулиме и начальнику одного из секторов Кагарлицкого отделения полиции Николаю Кузиву.

Важно Били и стреляли над головой: шокирующие детали изнасилования женщины полицейскими

  • Сулима подозревается в изнасиловании, совершенном группой лиц (часть 3 статьи 152 УК).
  • Кузив подозревается в соучастии в изнасиловании, совершенном группой лиц, и превышении служебных полномочий проваоохранителем, сопровождающиеся насилием (часть 5 статьи 27, часть 3 статьи 152, часть 2 статьи 365 УК).

Какое наказание грозит полицейским за изнасилование

В случае доказанной вины подозреваемым правоохранителям грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

Следователи ГБР уже подготовили ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Досудебным расследованием занимаются прокуроры Офиса Генерального прокурора и прокуратуры Киевской области.

Изнасилование женщины полицейскими в Кагарлыке: что известно

  • 25 мая в полицию обратилась 26-летняя женщина. Она рассказала, что ее 23 мая избили и изнасиловали 2 правоохранителя в полицейском участке.
  • Оказалось, что женщину вызвали на допрос в участок якобы в качестве свидетеля. Там полицейские заковали ее в наручники, угрожали и стреляли из огнестрельного оружия над головой, а затем изнасиловали.
  • В это время в отделении полиции был еще один человек, которого правоохранители также избили. Ему на голову надевали противогаз, били дубинками по голове. Как следствие – у мужчины сломаны ребра и нос.
  • 2 полицейских Кагарлицкого отдела полиции Киевской области задержали по подозрению в изнасиловании утром 25 мая. Задержанными оказались 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Их сразу уволили из правоохранительных органов.
  • Кроме того, уже расформировали все отделения Кагарлыкской полиции, а его сотрудников отправят на переаттестацию.
Автор: Наталья Боднар
Теги: Полиция Криминальные новости Государственное бюро расследований Изнасилование в Кагарлике Новости Украины Новости политики
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