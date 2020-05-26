Изнасилование женщины в Кагарлыке: ГБР сообщило о подозрении 2 полицейским

ГБР сообщило о подозрении двум полицейским, которые жестоко избили и изнасиловали 26-летнюю женщину в Кагарлыке. В случае доказательства вины, обоим подозреваемым грозит заключение на срок от 7 до 12 лет.

В чем подозревают полицейских из Кагарлыка Следователи Государственного бюро расследований 26 мая сообщили о подозрении оперуполномоченному Сергею Сулиме и начальнику одного из секторов Кагарлицкого отделения полиции Николаю Кузиву. Важно Били и стреляли над головой: шокирующие детали изнасилования женщины полицейскими Сулима подозревается в изнасиловании, совершенном группой лиц (часть 3 статьи 152 УК).

в изнасиловании, совершенном группой лиц (часть 3 статьи 152 УК). Кузив подозревается в соучастии в изнасиловании, совершенном группой лиц, и превышении служебных полномочий проваоохранителем, сопровождающиеся насилием (часть 5 статьи 27, часть 3 статьи 152, часть 2 статьи 365 УК). Какое наказание грозит полицейским за изнасилование В случае доказанной вины подозреваемым правоохранителям грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет. Следователи ГБР уже подготовили ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Досудебным расследованием занимаются прокуроры Офиса Генерального прокурора и прокуратуры Киевской области. Изнасилование женщины полицейскими в Кагарлыке: что известно 25 мая в полицию обратилась 26-летняя женщина. Она рассказала, что ее 23 мая избили и изнасиловали 2 правоохранителя в полицейском участке.

Оказалось, что женщину вызвали на допрос в участок якобы в качестве свидетеля. Там полицейские заковали ее в наручники, угрожали и стреляли из огнестрельного оружия над головой, а затем изнасиловали.

В это время в отделении полиции был еще один человек, которого правоохранители также избили. Ему на голову надевали противогаз, били дубинками по голове. Как следствие – у мужчины сломаны ребра и нос.

2 полицейских Кагарлицкого отдела полиции Киевской области задержали по подозрению в изнасиловании утром 25 мая. Задержанными оказались 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Их сразу уволили из правоохранительных органов.

Кроме того, уже расформировали все отделения Кагарлыкской полиции, а его сотрудников отправят на переаттестацию.