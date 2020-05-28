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Укрзализныця запускает пригородные электрички: в каких областях

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Когда запустят пригородные электрички – список областей, дата
Укрзализныця с 1 июня возобновляет движение электричек / Фото wikipedia.org

С 1 июня Укрзализныця вместе с межобластным сообщением возобновит и движение пригородных поездов. Уже на следующей неделе разрешат запуск 214 электричек в 10 регионах Украины.

Такой шаг станет первым этапом запуска пригородного железнодорожного сообщения. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил исполняющий обязанности главы "Укрзализныци" Иван Юрик.

Заметим Укрзализныця готова запустить поезда, но не везде

Где возобновят движение пригородных поездов

Со следующей недели возобновят свои маршруты 214 электричек в таких областях:

  • Харьковская,
  • Полтавская,
  • Луганская,
  • Донецкая,
  • Тернопольская,
  • Ивано-Франковская,
  • Одесская,
  • Черкасская,
  • Житомирская,
  • Хмельницкая.

Как видно из инфографики, которую обнародовал Юрик, поезда запустят на четырех филиалах Укрзализныци, наибольшее количество при чем на "Южной железной дороге" – 112. Для сравнения, на "Львовской железной дороге", которая охватывает Западную Украину, где ситуация с коронавирусом несколько сложнее, запустят только 20.

  • "Донецкая железная дорога" – 38 поездов
     
  • "Львовская железная дорога" – 20 поездов
     
  • "Одесская железная дорога" – 44 поезда
     
  • "Южная железная дорога" – 112 поезда.

В то же время пока нет точного списка пригородных поездов, которые возобновят уже с 1 июня.

Приміські поїзди
Возобновление пригородных поездов с 1 июня

Пассажиры должны соблюдать все санитарные нормы и серьезно относиться к карантинным ограничениям,
– напомнил Юрик.

Новость дополняется…

 

Автор: Вероника Климская
Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Железная дорога Транспорт Укрзализниця
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