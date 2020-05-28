Укрзализныця запускает пригородные электрички: в каких областях

С 1 июня Укрзализныця вместе с межобластным сообщением возобновит и движение пригородных поездов. Уже на следующей неделе разрешат запуск 214 электричек в 10 регионах Украины.

Такой шаг станет первым этапом запуска пригородного железнодорожного сообщения. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил исполняющий обязанности главы "Укрзализныци" Иван Юрик.

Заметим Укрзализныця готова запустить поезда, но не везде

Где возобновят движение пригородных поездов

Со следующей недели возобновят свои маршруты 214 электричек в таких областях:

Харьковская,

Полтавская,

Луганская,

Донецкая,

Тернопольская,

Ивано-Франковская,

Одесская,

Черкасская,

Житомирская,

Хмельницкая.

Как видно из инфографики, которую обнародовал Юрик, поезда запустят на четырех филиалах Укрзализныци, наибольшее количество при чем на "Южной железной дороге" – 112. Для сравнения, на "Львовской железной дороге", которая охватывает Западную Украину, где ситуация с коронавирусом несколько сложнее, запустят только 20.

"Донецкая железная дорога" – 38 поездов



"Львовская железная дорога" – 20 поездов



"Одесская железная дорога" – 44 поезда



"Южная железная дорога" – 112 поезда.

В то же время пока нет точного списка пригородных поездов, которые возобновят уже с 1 июня.



Возобновление пригородных поездов с 1 июня

Пассажиры должны соблюдать все санитарные нормы и серьезно относиться к карантинным ограничениям,

– напомнил Юрик.

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