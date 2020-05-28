Укрзализныця запускает пригородные электрички: в каких областях
С 1 июня Укрзализныця вместе с межобластным сообщением возобновит и движение пригородных поездов. Уже на следующей неделе разрешат запуск 214 электричек в 10 регионах Украины.
Такой шаг станет первым этапом запуска пригородного железнодорожного сообщения. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил исполняющий обязанности главы "Укрзализныци" Иван Юрик.
Заметим Укрзализныця готова запустить поезда, но не везде
Где возобновят движение пригородных поездов
Со следующей недели возобновят свои маршруты 214 электричек в таких областях:
- Харьковская,
- Полтавская,
- Луганская,
- Донецкая,
- Тернопольская,
- Ивано-Франковская,
- Одесская,
- Черкасская,
- Житомирская,
- Хмельницкая.
Как видно из инфографики, которую обнародовал Юрик, поезда запустят на четырех филиалах Укрзализныци, наибольшее количество при чем на "Южной железной дороге" – 112. Для сравнения, на "Львовской железной дороге", которая охватывает Западную Украину, где ситуация с коронавирусом несколько сложнее, запустят только 20.
- "Донецкая железная дорога" – 38 поездов
- "Львовская железная дорога" – 20 поездов
- "Одесская железная дорога" – 44 поезда
- "Южная железная дорога" – 112 поезда.
В то же время пока нет точного списка пригородных поездов, которые возобновят уже с 1 июня.
Возобновление пригородных поездов с 1 июня
Пассажиры должны соблюдать все санитарные нормы и серьезно относиться к карантинным ограничениям,
– напомнил Юрик.
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