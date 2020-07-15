Правительство разрешило украинцам не проходить 14-дневную обсервацию в случае возвращения с отдыха в Египте или Албании.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем телеграм-канале.

К слову Разделение стран на "красную" и "зеленую" зоны: Украина внесла изменения – детали

"Только что правительство изменило критерии в отношении стран, входящих в "красную зону". Теперь после возвращения из Египта или Албании не нужно проходить 14-дневную обсервацию/самоизоляцию или делать тестирование на COVID-19", – заявил министр.

Крикий также отметил, что ждет также упрощения путешествий и по другим маршутам.

Что такое "красная" и "зеленая" зоны

"Красная" зона – это те страны, из которых будут прибывать граждане, где эпидемическая ситуация хуже, чем в Украине. Речь идет о показателе в 40 инфицированных COVID-19 на 100 тысяч населения.

– это те страны, из которых будут прибывать граждане, где эпидемическая ситуация хуже, чем в Украине. Речь идет о показателе в 40 инфицированных COVID-19 на 100 тысяч населения. "Зеленая" зона – это те страны, где ситуация такая же, как в Украине, или даже лучше. Сегодня в Украине средний уровень заболеваемости составляет 33 человека на 100 тысяч населения.



Куда могут полететь украинцы / Инфографика 24 канала