Правительство упростило путешествия в Египет и Албанию: что изменилось
Правительство разрешило украинцам не проходить 14-дневную обсервацию в случае возвращения с отдыха в Египте или Албании.
Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем телеграм-канале.
К слову Разделение стран на "красную" и "зеленую" зоны: Украина внесла изменения – детали
"Только что правительство изменило критерии в отношении стран, входящих в "красную зону". Теперь после возвращения из Египта или Албании не нужно проходить 14-дневную обсервацию/самоизоляцию или делать тестирование на COVID-19", – заявил министр.
Крикий также отметил, что ждет также упрощения путешествий и по другим маршутам.
Что такое "красная" и "зеленая" зоны
- "Красная" зона – это те страны, из которых будут прибывать граждане, где эпидемическая ситуация хуже, чем в Украине. Речь идет о показателе в 40 инфицированных COVID-19 на 100 тысяч населения.
- "Зеленая" зона – это те страны, где ситуация такая же, как в Украине, или даже лучше. Сегодня в Украине средний уровень заболеваемости составляет 33 человека на 100 тысяч населения.