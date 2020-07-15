Уряд дозволив українцям не проходити 14-денну обсервацію у разі повернення з відпочинку в Єгипті чи Албанії.

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у своєму телеграм-каналі.

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"Щойно уряд змінив критерії щодо країн, які входять до "червоної зони". Тепер після повернення з Єгипту чи Албанії не потрібно проходити 14-денну обсервацію/самоізоляцію або робити тестування на COVID-19", – заявив міністр.

Крикій також наголосив, шо чекає також спрощення подорожей й за іншими маршутами.

Що таке "червона" та "зелена" зони

"Червона" зона – це ті країни, з яких будуть прибувати громадяни, де епідемічна ситуація є гіршоюю, ніж в Україні. Мовиться про показник у 40 інфікованих COVID-19 на 100 тисяч населення.

"Зелена" зона – це ті країни, де ситуація є такою ж, як в Україні, або навіть кращою. Сьогодні в Україні середній рівень захворюваності становить 33 особи на 100 тисяч населення.



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