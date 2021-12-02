Об этом в эфире 24 канала рассказала "слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк. Она заверила, что подумали прежде всего о воинах.
К теме Прожиточный минимум с 2022 года поднимут: что будет с пенсиями и другими выплатами
"Мы покрываем полностью жилье для наших воинов, все получат жилье гарантированно", – заявила она.
Кто еще получит больше выплат
Василевская-Смаглюк также добавила, что минимальная зарплата медика будет достигать 20 тысяч гривен, а среднего медицинского персонала – более 13 тысяч гривен.
Меня очень радует, что мы поднимаем студенческие выплаты. Это очень важно. Вырастет также минимальная зарплата и минимальный доход граждан,
– добавила нардеп.
В "Слуге народа" объяснили проект Госбюджета-2022: смотрите видео