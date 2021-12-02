Об этом в эфире 24 канала рассказала "слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк. Она заверила, что подумали прежде всего о воинах.

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"Мы покрываем полностью жилье для наших воинов, все получат жилье гарантированно", – заявила она.

Кто еще получит больше выплат

Василевская-Смаглюк также добавила, что минимальная зарплата медика будет достигать 20 тысяч гривен, а среднего медицинского персонала – более 13 тысяч гривен.

Меня очень радует, что мы поднимаем студенческие выплаты. Это очень важно. Вырастет также минимальная зарплата и минимальный доход граждан,

– добавила нардеп.

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Справка. Правительство заложило в госбюджет среднегодовой курс гривны относительно доллара на уровне 28,6 – 28,7 гривны.



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