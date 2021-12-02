Про це в ефірі 24 каналу розповіла "слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк. Вона запевнила, що подумали насамперед про воїнів.
До теми Прожитковий мінімум з 2022 року піднімуть: що буде з пенсіями та іншими виплатами
"Ми покриваємо повністю житло для наших воїнів, усі отримають житло гарантовано", – заявила вона.
Хто ще отримає більше виплат
Василевська-Смаглюк також додала, що мінімальна зарплата медика сягатиме 20 тисяч гривень, а середнього медичного персоналу – понад 13 тисяч гривень.
Мене дуже тішить, що ми піднімаємо студентські виплати. Це дуже важливо. Зросте також мінімальна зарплата та мінімальний дохід громадян,
– додала нардепка.
У "Слузі народу" пояснили проєкт Держбюджету-2022: дивіться відео