Про це в ефірі 24 каналу розповіла "слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк. Вона запевнила, що подумали насамперед про воїнів.

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"Ми покриваємо повністю житло для наших воїнів, усі отримають житло гарантовано", – заявила вона.

Хто ще отримає більше виплат

Василевська-Смаглюк також додала, що мінімальна зарплата медика сягатиме 20 тисяч гривень, а середнього медичного персоналу – понад 13 тисяч гривень.

Мене дуже тішить, що ми піднімаємо студентські виплати. Це дуже важливо. Зросте також мінімальна зарплата та мінімальний дохід громадян,

– додала нардепка.

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Довідка. Уряд заклав у Держбюджет середньорічний курс гривні щодо долара на рівні 28,6 – 28,7 гривні.



Показники Держбюджету на 2022 рік / Інфографіка 24 каналу