Как отметили в Генштабе ВСУ, Россия перебросит часть "миротворческого" контингента из Нагорного Карабаха в Украину.
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Также, по имеющейся информации, привлекается большое количество боевиков-наемников из других стран, в частности:
- Сирии,
- Сербии.
Ранее стало известно, что российские захватчики усиливают свои позиции военными из Армении. А морпехов из Тихоокеанского флота эшелонами отправляют в Беларусь.
Что известно о российских "миротворцах" в Нагорном Карабахе
Российские военные зашли на эту территорию после очередного обострения военного конфликта между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабаской республикой (с одной стороны) и Азербайджаном (с другой).
Там находится примерно:
- 1960 военных,
- 90 бронетранспортеров,
- 380 единиц автомобильной и специальной техники.
В самом Нагорном Карабахе официально опровергают, что миротворческий контингент России выводит часть своих сил оттуда в Украину. В России это пока не комментировали.
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