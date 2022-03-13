Як зазначили у Генштабі ЗСУ, Росія перекине частину "миротворчого" контингенту з Нагірного Карабаху в Україну.
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Також, за наявною інформацією, залучається велика кількість бойовиків-найманців з інших країн, зокрема з:
- Сирії,
- Сербії.
Раніше стало відомо, що російські загарбники посилюють свої позиції військовими з Вірменії. А морпіхів з Тихоокеанського флоту ешелонами відправляють у Білорусь.
Що відомо про російських "миротворців" у Нагірного Карабаху
Російські військові зайшли на цю територію після чергового загострення воєнного конфлікту між Вірменією та самопроголошеною Нагірно-Карабаською республікою (з одного боку) і Азербайджаном (з іншого).
Там перебуває приблизно:
- 1960 військових,
- 90 бронетранспортерів,
- 380 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.
У самому Нагорному Карабасі наразі офіційно спростовують, що миротворчий контингент Росії виводить частину своїх сил звідти з Україну. У Росії це наразі не коментували.
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