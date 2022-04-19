Во время заседания правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что именно поэтому первоочередной задачей остается обеспечение тех, кто защищает Украину. Правительство выделило дополнительные средства на укрепление обороны Украины, передает 24 канал.

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Деньги выделят для МВД и Минобороны

Сегодня примем решение о выделении МВД почти 17 миллиардов гривен. Это средства для пограничников, нацгвардейцев, полицейских, которые являются частью наших сил обороны и по всему фронту уничтожают российских оккупантов.

– сказал Шмыгаль.

Кроме того, для Министерства обороны дополнительно планируется выделить 16 миллиардов гривен. Основная часть этих средств будет направлена на выплаты зарплат военным. А также на ремонт и модернизацию техники и выплаты семьям погибших героев.

Шмыгаль подчеркнул, что обеспечение украинской армии, восстановление разрушенных городов и социальные выплаты невозможны без работающей экономики. Но уже сейчас наблюдается тенденция возобновления работы бизнеса и предприятий.

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