Під час засідання уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав, що саме тому першочерговим завданням залишається забезпечення тих, хто захищає Україну. Уряд виділив додаткові кошти на зміцнення оборони України, на передає 24 канал.

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Гроші виділять для МВС та Міноборони

Сьогодні приймемо рішення про виділення МВС майже 17 мільярдів гривень. Це кошти для прикордонників, нацгвардійців, поліцейських, які є частиною наших сил оборони та по всьому фронту знищують російських окупантів,

– сказав Шмигаль.

Окрім цього, для Міністерства оборони додатково планується виділити 16 мільярдів гривень. Основна частина цих коштів буде спрямована на виплати зарплат військовим. А також на ремонт і модернізацію техніки та виплати родинам загиблих героїв.

Шмигаль наголосив, що забезпечення української армії, відбудова зруйнованих міст та соціальні виплати неможливі без працюючої економіки. Але вже зараз спостерігається тенденція відновлення роботи бізнесу та підприємств.

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