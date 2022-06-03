Для защиты дома у украинцев должно быть оружие

Поэтому министр внутренних дел Украины Денис Монастырский считает, что все украинцы должны иметь огнестрельное оружие для защиты своих домов. Об этом он заявил во время телемарафона "Единые новости". Темой для разговора стало обсуждение обращения оружия среди гражданского населения.

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Так, он убежден, что у граждан Украины должно быть оружие. Оно необходимо для защиты собственных домов.

Наши граждане получили тест на владение оружием еще с 24 февраля. Были розданы десятки тысяч единиц оружия в больших городах. Сегодня большинство владельцев оружия на фронте защищают наше государство в Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях,

– рассказал глава МВД.

Монастырский подчеркнул, что сейчас в Парламенте готовится ко 2-му чтению Закон об обороте гражданского оружия. Это необходимо для урегулирования вопроса.

В то же время он убежден, что парламентарии внесут соответствующие изменения во 2-е чтение, ведь обращение оружия должно быть урегулировано на уровне закона. Он также добавил, что его личная позиция – для защиты собственного дома у украинца должно быть оружие.

Опрос украинцев по поводу обращения оружия: коротко

25 мая в приложении "Дия" стартовал опрос украинцев относительно легализации обращения оружия для гражданского населения. Граждане нашей страны могли проголосовать за неделю.

В нем каждый, кому исполнилось 18 лет, мог отдать свой голос за один из трех вариантов: для специальных нужд, для личной защиты, я против.

Отмечается, что его результаты позволят должностным лицам лучше понять настроения украинцев по использованию оружия. И после этого дорабатывать законопроекты так, чтобы удовлетворить всех.

Опрос о свободном владении оружием в Украине стал самым массовым. Всего за неделю в нем приняли участие более миллиона граждан – 1 726 452 человека.

Министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров 1 июня опубликовал результаты голосования наших граждан. Согласно им, большинство украинцев считают, что все граждане, отвечающие требованиям закона, могут иметь пистолет.

Так, министр внутренних дел Денис Монастырский подчеркнул, что украинцы выдержали тест на владение оружием – две трети граждан считают себя возможными ответственными владельцами оружия.

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