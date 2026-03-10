Для здоровья 97-летнего Филарета есть критические угрозы, – ПЦУ

Патриарх Филарет, настоящее имя которого Михаил Денисенко, сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Сообщают об угрозе для его жизни.

Об этом сообщает Православная церковь Украины.

В каком состоянии Филарет?

Согласно обнародованной информации, его госпитализировали в больницу в понедельник, 9 марта. Патриарх по состоянию на сейчас находится под регулярным наблюдением персонала медицинского учреждения, его состояние пытаются стабилизировать.

По сравнению с моментом госпитализации наблюдается определенное улучшение показателей, но критические угрозы из-за обострения хронических болезней и преклонного возраста сохраняются. Просим продолжать молитву о здоровье Святейшего Патриарха Филарета,

– говорится в сообщении.

До этого сообщали о том, что его госпитализация стала следствием обострения хронических заболеваний. Более подробной информации относительно ситуации и его состояния на момент публикации в ПЦУ не обнародовали.

Что известно о Филарете?

На протяжении многих лет, еще с 1995, он возглавлял Украинскую православную церковь (Киевского патриархата). В декабре 2018 года ПЦУ, которая получила Томос, назвала Филарета своим Почетным патриархом. Сейчас ему 97 лет.

Незадолго после начала полномасштабного вторжения России, а именно в июне 2022 года, он призвал к объединительному собору "трех ветвей украинского православия", имея в виду УПЦ МП, ПЦУ и УПЦ Киевского патриархата.

Ранее сообщалось, что он родился 23 января 1929 года в Донецкой области. Образование получил в Московской духовной академии, а с 1962 года стал епископом. В 1992 году инициировал создание УПЦ КП, которую возглавил за 3 года.