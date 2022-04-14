Такую информацию в интервью НВ сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

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В Чернигове, я так понимаю, будет отдельный район, который будет построен для людей, потерявших свои квартиры в многоквартирных домах. Такой подход будет. Он может где-то разниться,

– рассказал министр о планах по восстановлению инфраструктуры разрушенных городов.

Мариуполь, по его словам, придется строить фактически заново.

"Гражданские объекты, жилые дома, я считаю, что можно все до двух лет полностью построить. Если есть соответствующее финансирование, есть соответствующие проектные команды, которые работают над этим. И если нет бюрократии", – отметил Кубраков.

Прогнозировать, сколько времени уйдет на восстановление промышленной инфраструктуры, пока невозможно, но первое, что нужно делать и делается сразу после освобождения регионов от российских войск, – восстанавливается транспортное сообщение.

"Логика простая. Прежде всего, это транспортное сообщение, потому что без этого ничего не работает. Когда нет мостов, нельзя доставить продукты питания, сети супермаркетов не работают, гуманитарная помощь не доезжает, лекарства не доезжают, люди не возвращаются. Базовый уровень – это транспортное сообщение", – объяснил Кубраков.

Во время боевых действий было разрушено уже более 300 мостов и сотни километров дорог. Причем, в первую очередь, были разрушены те, которые создавались во время реализации программы "Большая стройка".

Почему так? Строились дороги государственного значения – это основные дороги и, конечно, это основные артерии, за которые и была борьба",

– объяснил министр.

Промежуточным элементом восстановления Кубраков назвал ремонтные работы зданий, в которых такой ремонт можно провести – замена окон, дверей, ремонт кровли. На эти цели Министерству регионального развития правительство уже выделило 1 миллиард гривен.

Помимо дорог, мостов и жилого сектора, существенные повреждения были нанесены также железной дороге и портам. "Если перебирать, то вся наша транспортная инфраструктура в той или иной степени пострадала", – сказал министр.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что через мобильное приложение "Дия" на сегодня зарегистрировано 66 тысяч заявок от украинцев об уничтоженном или поврежденном имуществе в результате военных действий.

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