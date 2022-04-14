Таку інформацію в інтерв'ю НВ повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

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У Чернігові, я так розумію, буде окремий район, який буде збудований для людей, які втратили свої квартири у багатоквартирних будинках. Такий підхід буде. Він може десь відрізнятися,

– розповів міністр про плани відновлення інфраструктури зруйнованих міст.

Маріуполь, за його словами, доведеться зводити фактично наново.

"Цивільні об'єкти, житлові будинки, я вважаю, що можна усе до двох років повністю побудувати. Якщо є відповідне фінансування, якщо є відповідні проєктні команди, які працюють над цим. І якщо немає бюрократії", – наголосив Кубраков.

Прогнозувати, скільки часу знадобиться на відновлення промислової інфраструктури, поки що неможливо, але перше, що потрібно робити і робиться одразу після звільнення регіонів від російських військ, – відновлюється транспортне сполучення.

"Логіка проста. Насамперед це транспортне сполучення, бо без цього нічого не працює. Коли немає мостів, не можна доставити продукти харчування, мережі супермаркетів не працюють, гуманітарна допомога не доїжджає, ліки не доїжджають – люди не повертаються. Базовий рівень – це транспортне сполучення", – пояснив Кубраков.

Під час бойових дій було зруйновано вже понад 300 мостів та сотні кілометрів доріг. Причому насамперед було зруйновано ті, що створювалися під час реалізації програми "Велике будівництво".

Чому так? Будувалися дороги державного значення – це основні дороги і, звичайно, це основні артерії, за які й була боротьба,

– пояснив міністр.

Проміжним елементом відновлення Кубраков назвав ремонтні роботи будівель, у яких такий ремонт можна провести – заміна вікон, дверей, ремонт покрівлі. На ці цілі Міністерству регіонального розвитку уряд уже виділив 1 млрд гривень.

Крім доріг, мостів та житлового сектору, суттєвих пошкоджень було завдано також залізниці та портам. "Якщо перебирати, то вся наша транспортна інфраструктура тією чи іншою мірою постраждала", – сказав міністр.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що через мобільний застосунок Дія на сьогодні зареєстровано 66 тисяч заявок від українців про знищене чи пошкоджене майно внаслідок військових дій.

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