Про це під час брифінгу розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє 24 канал. Він зауважив, що український уряд продовжує підтримувати жителів звільнених територій.

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На відновлення доріг виділили ще 490 мільйонів

Шмигаль розповів, що на першочергове відновлення інфраструктури у звільнених містах і селах Київської, Чернігівської, Сумської та Житомирської областей виділили мільярд гривень. Окрім цього, жителям постійно надсилають гуманітарну допомогу – безкоштовні речі та медикаменти.

Сьогодні (12 квітня – 24 канал) на засіданні Кабміну прийняли рішення про виділення додаткових 490 мільйонів гривень для базового відновлення та нормальної роботи дорожньої інфраструктури, в тому числі на звільнених територіях,

– зазначив прем'єр.

Шмигаль підсумував, що в прифронтових містах продовжують роздавати безкоштовні продуктові набори. Держава закуповує продукти переважно в українських виробників, аби завантажити їх замовленнями. По більшості позицій вже придбали від 30 до 80% всього необхідного.

Дивіться брифінг Дениса Шмигаля:

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