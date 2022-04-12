Об этом на брифинге рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает 24 канал. Он отметил, что украинское правительство продолжает поддерживать жителей освобожденных территорий.

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На восстановление дорог выделили еще 490 миллионов

Шмыгаль рассказал, что на первоочередное восстановление инфраструктуры в освобожденных городах и селах Киевской, Черниговской, Сумской и Житомирской областей выделили миллиард гривен. Кроме того, жителям постоянно присылают гуманитарную помощь – бесплатные вещи и медикаменты.

Сегодня (12 апреля – 24 канал) на заседании Кабмина приняли решение о выделении дополнительных 490 миллионов гривен для базового восстановления и нормальной работы дорожной инфраструктуры, в том числе на освобожденных территориях,

– отметил премьер.

Шмыгаль подытожил, что в прифронтовых городах продолжают раздавать бесплатные продуктовые наборы. Государство закупает продукты преимущественно у украинских производителей, чтобы загрузить их заказами. По большинству позиций уже приобрели от 30 до 80% всего требуемого.

Смотрите брифинг Дениса Шмыгаля:

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