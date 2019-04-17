Для абонентов ВОЛЯ стал доступен онлайн-кинотеатр FOXNOW

Кинотеатр, который всегда под рукой. ВОЛЯ первая в Украине запустила для своих абонентов онлайн-кинотеатр FOXNOW.

Теперь пользователи могут смотреть лучшие фильмы и сериалы от каналов FOX и FOX LIFE в любое время, в любом месте, в HD-качестве на нескольких мобильных устройствах. Сервис доступен и в мобильном приложении ВОЛЯ TV.

"Воля уже 10 лет работает с компанией FOX. Ведь мы хотим предоставлять нашим клиентам лучшие лицензионные продукты. Компания FOX создает очень качественный контент, и что для нас особенно важно, в HD качестве. И сегодня мы поднялись на новую ступень – это онлайн-кинотеатр. Вы можете выбрать телефильмы на любой вкус, смотреть в удобное для вас время, в удобном месте, смотреть премьеры на следующий день", – рассказал генеральный директор ВОЛЯ Джордж Жембери.

Первую серию долгожданного завершающего сезона "Игры престолов" абоненты ВОЛЯ смогли увидеть сразу после мировой премьеры – 15 апреля на канале FOX. А на следующий день – в онлайн-кинотеатре FOXNOW.

"Если вы абонент определенного пакета компании ВОЛЯ, вы просто нажали и вам не нужно идти ни на какой сайт, не нужно скачивать с пиратских сайтов. Вы просто нажали и у вас есть легальное видео и с переводом, и с языком оригинала, в наилучшем качестве. FOXNOW состоит из всех наших топовых премьер. По сути, это нелинейное телевидение, где все эти серии и сериалы собраны", – сказал генеральный менеджер Fox Networks Group в Северо-Восточной Европе Родион Принцевский.

FOXNOW регулярно пополняется новинками. Это самые популярные сериалы, которые выходят на каналах FOX и FOX LIFE. Каталог также содержит все предыдущие сезоны топовых проектов на этих каналах. Так, сейчас у абонентов ВОЛЯ есть возможность окунуться в мир приключений главного зомби-события – сериала "Ходячие мертвецы", который за 9 лет собрал миллионы фанатов во всем мире и более 16 престижных премий.