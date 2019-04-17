Для абонентів ВОЛЯ став доступним онлайн-кінотеатр FOXNOW

Кінотеатр, який завжди під рукою. ВОЛЯ перша в Україні запустила для своїх абонентів онлайн-кінотеатр FOXNOW.

Тепер користувачі можуть дивитися кращі фільми та серіали від каналів FOX і FOX LIFE у будь-який час, у будь-якому місці, в HD-якості на декількох мобільних пристроях. Сервіс доступний і в мобільному додатку ВОЛЯ TV.

"Воля вже 10 років працює з компанією FOX. Адже ми хочемо надавати нашим клієнтам кращі ліцензійні продукти. Компанія FOX створює дуже якісний контент, і що для нас особливо важливо, в HD якості. І нині ми піднялись на новий щабель – це онлайн-кінотеатр. Ви можете обирати телефільми на будь-який смак, дивитися у зручний для вас час, у зручному місці, дивитися прем'єри на наступний день", – розповів генеральний директор ВОЛЯ Джордж Жембері.

Першу серію довгоочікуваного завершального сезону "Гри престолів" абоненти ВОЛЯ змогли побачити відразу після світової прем'єри – 15 квітня на каналі FOX. А наступного дня – в онлайн-кінотеатрі FOXNOW.

"Якщо ви абонент певного пакету компанії ВОЛЯ, ви просто натиснули і вам не потрібно йти ні на який веб-сайт, не треба скачувати з піратських сайтів. Ви просто натиснули і у вас є легальне відео і з перекладом, і з мовою оригіналу, в найкращій якості. FOXNOW складається з усіх наших топових прем'єр. По суті, це нелінійне телебачення, де всі ці серії та серіали зібрані", – сказав генеральний менеджер Fox Networks Group у Північно-Східній Європі Родіон Принцевський.

FOXNOW регулярно поповнюється новинками. Це найпопулярніші серіали, які виходять на каналах FOX і FOX LIFE. Каталог також містить усі попередні сезони топових проектів на цих каналах. Так, зараз у абонентів ВОЛЯ є можливість зануритися у світ пригод головної зомбі-події – серіалу "Ходячі мерці", який за 9 років зібрав мільйони фанатів в всьому світі і понад 16 престижних премій.