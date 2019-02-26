Для чего боевой корабль США вошел в Одессу: объяснение Курта Волкера

Американский эсминец USS Donald Cook является символом солидарности США с Украиной и поддержки ее сувернитета. Кроме того, визит этого корабля в одесский порт отражает поддержку принципов свободного судоходства в Черном море.

Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер во время своего визита в Украину.

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Наш визит – это укрепление нашего партнерства и поддержка принципов свободы судоходства в Черном море,

– подчеркнул спецпредставитель США в своем Twitter.

Our visit here is to strengthen our partnership and to show support for the principles of freedom of navigation in the Black Sea. pic.twitter.com/p8xmet07mn — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 26 февраля 2019 г.

Кстати, в Одессу 25 февраля, кроме Волкера, должны прилететь посол США в ЕС, представитель Еврокомиссии, представитель ЕС, заместитель премьер-министра Румынии, президент Порошенко и глава МИД Украины Павел Климкин.

Thank you to the USS Donald Cook - invited here by Ukraine to strengthen partnership - and to @eu_eeas, @AnaBirchall @USAmbEU @USEmbassyKyiv and @USNavyEurope for being here to show solidarity with and to support Ukraine’s sovereignty. pic.twitter.com/PebsREw18s — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 26 февраля 2019 г.

Отметим, что американский эсминец USS Donald Cook вошел в порт Одессы 25 февраля. Судно уже успело принять участие в учениях военно-морских сил Турции, и похожие проведет с кораблями ВМС Украины.





Американский военный корабль в Черном море

Что известно об американском эсминце USS Donald Cook?

Корабль направился в Черное море через пролив Дарданеллы для проведения операций по обеспечению безопасности и укреплению региональной стабильности совместно с союзниками по НАТО и партнерами в регионе. Donald Cook является эскадренным миноносцем четвертого поколения, основным оружием которого являются управляемые крылатые ракеты "Томагавк" со способностью нести ядерные заряды.

Для чего корабли НАТО вошли в Черное море?

Группа кораблей НАТО войдут в Черное море для проведения совместных учений с украинскими военными. Это станет составной наращивания присутствия сил НАТО в регионе и поддержкой Украины от союзников. В 2019 году почти ежемесячно постоянная группировка кораблей Альянса будут заходить в украинские порты. Также особое внимание партнеров будет направлена на помощь военным и воздушным силам Украины.