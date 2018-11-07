Для чиновников "евробляхеры" – это головная боль, – Фурса

Чиновники хотят избавиться от головной боли – "евробляхеров", которые устраивают акции протеста, потому что они могут сделать коллапс перед выборами.

Об этом рассказал финансист Сергей Фурса в прямом эфире 24 канала.

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По словам Фурсы, государство идет на все условия "евробляхеров", которые загоняют страну в "схематоз" вместо того, чтобы вывести в правовое поле. "Есть налогоплательщики, которые также заинтересованы в том, чтобы все платили налоги. К примеру, человек заплатил определенную цену за автомобиль 5 лет назад, а другой человек хочет заплатить за автомобиль вдвое меньше, а это не выгодно для государства", – сказал эксперт.

Для чиновников "евробляхеры" – это головная боль, ведь они могут сделать коллапс даже в количестве 10 машин. И перед выборами депутаты желают избавиться от этой головной боли,

– ответил Фурса.

Эксперт отметил, что именно по этой причине депутаты идут на уступки "евробляхерам" – чтобы они им не мешали.

Финансист добавил, что в Европе машины стоят дешево из-за того, что они очень дорогие в обслуживании. Там проще старые автомобили выкинуть или продать, к примеру, парню из Украины.

Напомним, 7 ноября под Верховной Радой на акцию протеста собрались около двух тысяч митингующих и несколько сотен автомобилей. "Евробляхеры" требуют от нардепов принятия законопроектов, которые снизят акциз на растаможку машин.