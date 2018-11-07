Для чиновників "євробляхери" – це головний біль, якого вони хочуть позбутися до виборів, – Фурса

Чиновники хочуть позбутися від головного болю – "євробляхерів", які влаштовують акції протесту, бо вони можуть зробити колапс перед виборами.

Про це розповів фінансист Сергій Фурса у прямому ефірі 24 каналу.

Читайте також: Що робити з "євробляхами"?

За словами Фурси, держава йде на всі умови "євробляхерів", які заганяють країну в "схематоз" замість того, щоб вивести в правове поле. "Є платники податків, які також зацікавлені в тому, щоб всі інші платили податки. До прикладу, людина заплатила певну ціну за автомобіль 5 років тому, а інша людина хоче заплатити за автомобіль вдвічі менше, а це не вигідно для держави", – сказав експерт.

Для чиновників "євробляхери" – це головний біль, адже вони можуть зробити колапс навіть у кількості 10 машин. І перед виборами депутати бажають позбутися цього головного болю,

– відповів Фурса.

Експерт зазначив, що саме з цієї причини депутати йдуть на поступки "євробляхерам" – щоб вони їм не заважали.

Фінансист додав, що у Європі машини коштують дешево через те, що вони дуже дорогі в обслуговуванні. Там простіше старі автомобілі викинути або продати, до прикладу, хлопцеві з України.

Нагадаємо, 7 листопада під Верховною Радою зібралось на акцію протесту близько двох тисяч мітингувальників та кількасот автомобілів. "Євробляхері" вимагають від нардепів ухвалення законопроектів, які знизять акциз на розмитнення машин.