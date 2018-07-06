Для депутатов Верховной Рады введут специальные ID-карты

В Верховной Раде с 2019 года планируют ввести электронные идентификационные карточки для народных депутатов. Такие карточки будут обеспечивать контроль доступа народных избранников на заседания парламента и заседания комитетов.

Об этом 5 июля заявил председатель парламента Андрей Парубий, открывая церемонию торжественного подписания Стратегии электронного парламентаризма на 2018-2020 годы, сообщает пресс-служба ВР.

Эта карточка будет также удостоверением народного депутата. Самое главное – это будет контроль за голосованием каждого депутата,

– подчеркнул Парубий, отметив, что для этого нужно будет оборудовать комитеты и входы в парламент.

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"Мы ставим цель, чтобы уже в следующем году мы опробовали эту систему в тестовом режиме, и чтобы она полностью заработала в следующем году. Это будет революционное действие для работы парламента", – выразил убеждение председатель Верховной Рады.

В свою очередь первый заместитель руководителя аппарата Владимир Слишинский представил Стратегию электронного парламентаризма на 2018-2020 годы. Среди ее приоритетных задач – автоматизация всех этапов законотворческого процесса: электронный документооборот, электронная цифровая подпись, личный кабинет пользователя, корпоративный интернет-портал для работы с электронными документами.

Кроме того, в сотрудничестве с Администрацией президента и Кабинетом Министров планируется продумать перевод в цифровой формат документооборота в "законодательном треугольнике".