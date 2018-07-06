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Для депутатів Верховної Ради запровадять спеціальні ID-картки

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Парубій анонсував запровадження ID-карток для народних депутатів
Парубій анонсував запровадження ID-карток для народних депутатів / Rada.gov.ua

У Верховній Раді з 2019 року планують запровадити електронні ідентифікаційні картки для народних депутатів. Такі картки забезпечуватимуть контроль доступу народних обранців до засідань парламенту та засідань комітетів.

Про це 5 липня заявив голова парламенту Андрій Парубій, відкриваючи церемонію урочистого підписання Стратегії електронного парламентаризму на 2018-2020 роки, повідомляє прес-служба ВР.

Ця картка буде також посвідченням народного депутата Найголовніше – це буде контроль за голосуванням кожного депутата,
– наголосив Парубій, зазначивши, що для цього потрібно буде обладнати комітети і входи до парламенту.

Читайте також: Раду реформують: Парубій розповів про новий комітет

"Ми ставимо мету, щоб уже в наступному році ми випробували цю систему в тестовому режимі, і щоб вона повністю запрацювала наступного року. Це буде революційна дія для роботи парламенту", – висловив переконання голова Верховної Ради.

У свою чергу перший заступник керівника апарату Володимир Слишинський представив Стратегію електронного парламентаризму на 2018-2020 роки. Серед її пріоритетних завдань – автоматизація всіх етапів законотворчого процесу: електронний документообіг, електронний цифровий підпис, персональний кабінет користувача, корпоративний інтернет-портал для роботи з електронними документами.

Окрім того, у співпраці з Адміністрацією президента та Кабінетом міністрів планується продумати переведення у цифровий формат документообігу в "законодавчому трикутнику".

Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Андрій Парубій Реформи
Джерело: 24 Канал
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