Для избранной: эксклюзивный аромат к 8 марта

Накануне Международного женского дня каждый из нас задумывается над выбором подарка, который идеально подойдет жене, матери, дочери, возлюбленной или подруге.

Презент должен вызывать восторг и создать действительно радостное настроение. Но согласитесь, что идея подарить бытовую технику, которую вам накануне не заказывали, будет не такой хорошей. Ведь перевязанный бантом пылесос все равно остается пылесосом, обыденной вещью. Беспроигрышным вариантом был, есть и будет парфюм. Он не только вызывает приятные эмоции, но также отражает женскую натуру и характер, дополняет образ. К тому же аромат сопровождает человека целый день, а значит, часто напоминает о дарителе.

Какие духи купить

Чтобы попасть в яблочко, узнайте вкусы той, для кого готовите поздравление. И лучше из первых уст. Ну а если не хотите портить сюрприз, то расспросите друзей и близких, какие композиции ей нравятся. Затем смело отправляйтесь в мультибрендовый бутик и доверьтесь консультанту.

Второй вариант еще проще, но он сработает, если вы достаточно неплохо разбираетесь в ольфакторном деле и способны самостоятельно сориентироваться в нотах и аккордах, зная ее предпочтения. В таком случае заходите на сайт магазина, где есть полная информация об ароматах, и тогда вам уже наверняка нетрудно будет отыскать то, что нужно.

Во время выбора мы, как правило, исходим из своих финансовых возможностей, поэтому важно понять, какой класс парфюмерии она точно оценит.

Начнем с масс-маркета . Название говорит само за себя – это недорогая продукция, рассчитанная на широкую аудиторию. Линейки не отличаются сложностью нот, продаются в супермаркетах, магазинах косметики и бытовых товаров. Кроме того, они регулярно обновляются, подражая трендам, что в случае доступной цены является плюсом. Самые популярные ароматы этой категории вы найдете у таких брендов, как La Rive, Ulric de Varens и Azalia Parfums. Они, несомненно, понравятся юным девушкам.

. Название говорит само за себя – это недорогая продукция, рассчитанная на широкую аудиторию. Линейки не отличаются сложностью нот, продаются в супермаркетах, магазинах косметики и бытовых товаров. Кроме того, они регулярно обновляются, подражая трендам, что в случае доступной цены является плюсом. Самые популярные ароматы этой категории вы найдете у таких брендов, как La Rive, Ulric de Varens и Azalia Parfums. Они, несомненно, понравятся юным девушкам. Туалетную воду более высокого качества и ценового сегмента выпускают бренды одежды, например, Mexx, Puma, и главные модельеры модных домов (но уже как собственные линии) – Jean-Paul Gaultier, Donna Karan. Не отстают от них и некоторые селебритиз: Antonio Banderas, Christina Aguilera, Britney Spears. Такие духи относятся к категории мидл-маркет , и их любят фанаты знаменитостей.

, и их любят фанаты знаменитостей. Люкс-ароматы – детище всемирно известных модных и ювелирных домов. Здесь и богатство композиции, и дорогие ароматы (натуральные или высококлассные синтетические), которые обеспечивают стойкость. Кроме того, акцентируется внимание на дизайне флаконов, прочности картонной упаковки. Элитные дома Guerlain, Prada и Versace не скупятся на масштабные рекламные кампании, в которые часто привлекают знаменитостей-послов. Люкс – это имиджевая категория духов для требовательных женщин.

– детище всемирно известных модных и ювелирных домов. Здесь и богатство композиции, и дорогие ароматы (натуральные или высококлассные синтетические), которые обеспечивают стойкость. Кроме того, акцентируется внимание на дизайне флаконов, прочности картонной упаковки. Элитные дома Guerlain, Prada и Versace не скупятся на масштабные рекламные кампании, в которые часто привлекают знаменитостей-послов. Люкс – это имиджевая категория духов для требовательных женщин. Производители селективных (нишевых) линеек не вкладывают средства в раскрутку и выпускают продукцию ограниченным тиражом, в основном во флаконах, лишенных вычурности. Производство налажено во Франции, но случается, что сырье закупают и в странах Африки, если парфюмер считает, что именно там находится самый лучший вид необходимого растения для извлечения экстракта. Создатели композиций не ограничены требованием рынка относительно ориентации на спрос и располагают полной свободой творчества. Селективная парфюмерия – вариант для леди, которая осознает свою индивидуальность. Представлена брендами Maison Francis Kurkdjian, Killian, Juliette Has A Gun. Имейте в виду, что нишевые пирамиды иногда раскрываются неожиданными аккордами.

Надеемся, наши советы помогут вам подобрать к празднику весны уникальный аромат для особенной женщины.