Для обраної: ексклюзивний аромат до 8 березня

Напередодні Міжнародного жіночого дня кожен із нас замислюється над вибором подарунка, який ідеально підійде дружині, матері, доньці, коханій або подрузі.

Презент повинен викликати захват і створити дійсно радісний настрій. Та погодьтеся, що ідея подарувати побутову техніку, яку вам напередодні не замовляли, буде не такою хорошою. Адже перев'язаний бантом пилосос все одно залишається пилососом, буденною річчю. Безпрограшним варіантом був, є та буде парфум. Він не тільки викликає приємні емоції, але також відображає жіночу натуру й характер, доповнює образ. До того ж аромат супроводжує людину цілий день, а отже, часто нагадує про дарувальника.

Які парфуми придбати

Щоб влучити в яблучко, дізнайтеся смаки тієї, для кого готуєте привітання. І краще з перших вуст. Ну а якщо не хочете псувати сюрприз, то розпитайте друзів і близьких, які композиції їй подобаються. Потім сміливо вирушайте в мультибрендовий бутик і довіртеся консультанту.

Другий варіант ще простіший, але він спрацює, якщо ви досить непогано розбираєтеся в ольфакторній справі і здатні самостійно зорієнтуватися в нотах і акордах, знаючи її уподобання. В такому випадку заходьте на сайт магазину, де є повна інформація про аромати, і тоді вам вже напевно неважко буде відшукати те, що потрібно.

Під час вибору ми, як правило, виходимо зі своїх фінансових можливостей, тому важливо зрозуміти, який клас парфумерії вона точно оцінить.

Почнемо з мас-маркету . Назва говорить сама за себе – це недорога продукція, розрахована на широку аудиторію. Лінійки не відрізняються складністю нот, продаються в супермаркетах, магазинах косметики й побутових товарів. Крім того, вони регулярно оновлюються, завжди наслідуючи тренди, що у випадку доступної ціни є плюсом. Найпопулярніші аромати цієї категорії ви знайдете у таких брендів, як La Rive, Ulric de Varens та Azalia Parfums. Вони, безсумнівно, сподобаються юним дівчатам.

. Назва говорить сама за себе – це недорога продукція, розрахована на широку аудиторію. Лінійки не відрізняються складністю нот, продаються в супермаркетах, магазинах косметики й побутових товарів. Крім того, вони регулярно оновлюються, завжди наслідуючи тренди, що у випадку доступної ціни є плюсом. Найпопулярніші аромати цієї категорії ви знайдете у таких брендів, як La Rive, Ulric de Varens та Azalia Parfums. Вони, безсумнівно, сподобаються юним дівчатам. Туалетну воду більш високої якості й цінового сегмента випускають бренди одягу, наприклад, Mexx, Puma, і головні модельєри модних домів (але вже як власні лінії) – Jean-Paul Gaultier, Donna Karan. Не відстають від них і деякі селебрітіз: Antonio Banderas, Christina Aguilera, Britney Spears. Такі парфуми відносяться до категорії мідл-маркет , і їх люблять фанати знаменитостей.

, і їх люблять фанати знаменитостей. Люкс-аромати – дітище всесвітньо відомих модних та ювелірних домів. Тут і багатство композиції, і дорогі аромати (натуральні або висококласні синтетичні), які забезпечують стійкість. Крім того, акцентується увага на дизайні флаконів, міцності картонної упаковки. Елітні доми Guerlain, Prada і Versace не скупляться на масштабні рекламні кампанії, до яких часто залучають знаменитостей-амбасадорів. Люкс – це іміджева категорія духів для вимогливих жінок.

– дітище всесвітньо відомих модних та ювелірних домів. Тут і багатство композиції, і дорогі аромати (натуральні або висококласні синтетичні), які забезпечують стійкість. Крім того, акцентується увага на дизайні флаконів, міцності картонної упаковки. Елітні доми Guerlain, Prada і Versace не скупляться на масштабні рекламні кампанії, до яких часто залучають знаменитостей-амбасадорів. Люкс – це іміджева категорія духів для вимогливих жінок. Виробники селективних (нішевих) лінійок не вкладають кошти у розкрутку і випускають продукцію обмеженим тиражем, здебільшого у флаконах, позбавлених вигадливості. Виробництво налагоджене у Франції, але трапляється, що сировину закуповують і в країнах Африки, якщо парфумер вважає, що саме там знаходиться найкращий вид необхідної рослини для вилучення екстракту. Творці композицій не обмежені вимогою ринку щодо орієнтації на попит і мають у своєму розпорядженні повну свободу творчості. Селективна парфумерія – варіант для леді, яка усвідомлює свою індивідуальність. Представлена ​​брендами Maison Francis Kurkdjian, Killian, Juliette Has A Gun. Майте на увазі, що нішеві піраміди іноді розкриваються несподіваними акордами.

Сподіваємося, наші поради допоможуть вам підібрати до свята весни унікальний аромат для особливої ​​жінки.