Для Ленинграда: Берлин выделит России 12 миллионов евро

В Германии выделят жертвам блокады бывшего Ленинграда 12 миллионов евро. Средства предназначены на модернизацию больницы для ветеранов войны и создание в Санкт-Петербурге немецко-российского центра.

Об этом заявили руководители МИД Германии Хайко Маас и России Сергей Лавров, пишет Укринформ.

Читайте также: Как завершить войну с Россией: что предлагают кандидаты в президенты

В России решение Германии оценили.

Мы приветствуем решение правительства ФРГ сделать добровольный гуманитарный жест в знак признания ответственности за содеянную в те годы от имени Германии несправедливости – выделить уцелевшим жертвам блокады 12 миллионов евро,

– говорится в заявлении.

Оба министра подчеркнули, что "историческое примирение между народами двух стран является основой наших взаимоотношений в будущем". Они также выразили уверенность, что этот добровольный акт приведет к улучшению качества жизни уцелевших жертв блокады.

Что такое блокада Ленинграда?

Военная блокада Ленинграда немецкими, финскими и испанскими войсками во время Второй мировой войны длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года — 872 дня. За время блокады население города страдало от голода, артиллерийских обстрелов и бомбежек. Это привело к смерти сотен тысяч гражданских. Так, за время блокады умерло более 641 тысячи местных жителей.