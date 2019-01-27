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      Для Ленинграда: Берлин выделит России 12 миллионов евро

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      Берлин дает 12 миллионов евро для блокадников Ленинграда
      Берлин дает 12 миллионов евро для блокадников Ленинграда / Фото из открытых источников

      В Германии выделят жертвам блокады бывшего Ленинграда 12 миллионов евро. Средства предназначены на модернизацию больницы для ветеранов войны и создание в Санкт-Петербурге немецко-российского центра.

      Об этом заявили руководители МИД Германии Хайко Маас и России Сергей Лавров, пишет Укринформ.

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      В России решение Германии оценили.

      Мы приветствуем решение правительства ФРГ сделать добровольный гуманитарный жест в знак признания ответственности за содеянную в те годы от имени Германии несправедливости – выделить уцелевшим жертвам блокады 12 миллионов евро,
      – говорится в заявлении.

      Оба министра подчеркнули, что "историческое примирение между народами двух стран является основой наших взаимоотношений в будущем". Они также выразили уверенность, что этот добровольный акт приведет к улучшению качества жизни уцелевших жертв блокады.

      Что такое блокада Ленинграда?
      Военная блокада Ленинграда немецкими, финскими и испанскими войсками во время Второй мировой войны длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года — 872 дня. За время блокады население города страдало от голода, артиллерийских обстрелов и бомбежек. Это привело к смерти сотен тысяч гражданских. Так, за время блокады умерло более 641 тысячи местных жителей.

      Теги: Новости Украины Новости России Новости политики
      Источник: 24 Канал
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