Для меня правда есть разница, – Вакарчук стихом ответил на новогоднее поздравление Зеленского
Глава политической партии "Голос", музыкант Святослав Вакарчук эмоционально ответил на новогоднее поздравление главы государства. Зеленский в нем сказал, что "нет разницы, как названа улица, если она освещена и заасфальтирована" и так же "нет разницы, у какого памятника ты ждешь девушку, которую любишь".
Президент добавил, что все украинцы очень разные, впрочем, кто-то убедил их, что эти различия имеют значение. "Но действительно ли это так?" – риторически спросил он. Глава политсилы "Голос" Вакарчук решил ответить на это новогоднее поздравление Зеленского.
Каким было новогоднее поздравление Владимира Зеленского: смотрите видеозапись на сайте 24 канала
Сделал он это довольно странным способом – прочитал стихотворение, предположительно, написанное после просмотра поздравления Зеленского. Аудиоверсия обнародована на странице партии в Souncloud.
Текстовый вариант стихотворения, прочитанного Вакарчуком:
Для мене справді є різниця де,
Для мене є різниця з ким, куди і звідки.
Все очевидно: хтось вперед іде,
А хтось стає навколішки й навшпиньки.
А щодо того, хто кому товариш, друг і брат,
На щастя, кожного я право поважаю,
Але не поважаю я порад, як через пекло проповзти до раю.
І як підставити щоку під чобіт зла, і як закрити гідність у каптьорку,
І тих, хто молиться на голову козла, і тих, хто всує одягає гімнастьорку.
У кожного свій погляд на життя,
Свої слова, гріхи і протиріччя.
Старіють очі і від сміху, і від сліз,
Та не буває без очей обличчя.
Як не буває без облич людей,
І не буває без людей держави.
"Какая разница, под чем, под кем и с кем",
Коли овець зганяють вовкодави.
Коли нема зубів, вже все одно – жувати шоу чи смоктати серіали,
Яка різниця – сало чи попкорн,
Коли тебе на мило готували.
Ви кажете, що кожного колись потрібно врешті-решт нагодувати,
Я згоден з цим, але навіщо всім солодку вату в душу заганяти.
Ми творимо державу чи колгосп?
Ми пишемо історію чи казку?
Ми хочем без наркозу перемог
Чи хочемо під опіум поразки?
Для мене справді є різниця де і хто, і з ким готовий побрататься.
Не проживе держава без людей,
Людей, що вовкодавів не бояться.
На поздравление Владимира Зеленского с Новым годом также отреагировал освобожденный из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов. Он тоже подчеркнул, что для него есть разница, по улице с каким названием он ходит по своему городу. Он добавил, что предпочел бы гулять "по проспекту Бандеры, а не Сталина".