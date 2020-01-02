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      Для меня правда есть разница, – Вакарчук стихом ответил на новогоднее поздравление Зеленского

      115 Читати новину українською
      Святослав Вакарчук / Getty images

      Глава политической партии "Голос", музыкант Святослав Вакарчук эмоционально ответил на новогоднее поздравление главы государства. Зеленский в нем сказал, что "нет разницы, как названа улица, если она освещена и заасфальтирована" и так же "нет разницы, у какого памятника ты ждешь девушку, которую любишь".

      Президент добавил, что все украинцы очень разные, впрочем, кто-то убедил их, что эти различия имеют значение. "Но действительно ли это так?" – риторически спросил он. Глава политсилы "Голос" Вакарчук решил ответить на это новогоднее поздравление Зеленского.

      Каким было новогоднее поздравление Владимира Зеленского: смотрите видеозапись на сайте 24 канала

      Сделал он это довольно странным способом – прочитал стихотворение, предположительно, написанное после просмотра поздравления Зеленского. Аудиоверсия обнародована на странице партии в Souncloud.

      Текстовый вариант стихотворения, прочитанного Вакарчуком:

      Для мене справді є різниця де,

      Для мене є різниця з ким, куди і звідки.

      Все очевидно: хтось вперед іде,

      А хтось стає навколішки й навшпиньки.

      А щодо того, хто кому товариш, друг і брат,

      На щастя, кожного я право поважаю,

      Але не поважаю я порад, як через пекло проповзти до раю.

      І як підставити щоку під чобіт зла, і як закрити гідність у каптьорку,

      І тих, хто молиться на голову козла, і тих, хто всує одягає гімнастьорку.

      У кожного свій погляд на життя,

      Свої слова, гріхи і протиріччя.

      Старіють очі і від сміху, і від сліз,

      Та не буває без очей обличчя.

      Як не буває без облич людей,

      І не буває без людей держави.

      "Какая разница, под чем, под кем и с кем",

      Коли овець зганяють вовкодави.

      Коли нема зубів, вже все одно – жувати шоу чи смоктати серіали,

      Яка різниця – сало чи попкорн,

      Коли тебе на мило готували.

      Ви кажете, що кожного колись потрібно врешті-решт нагодувати,

      Я згоден з цим, але навіщо всім солодку вату в душу заганяти.

      Ми творимо державу чи колгосп?

      Ми пишемо історію чи казку?

      Ми хочем без наркозу перемог

      Чи хочемо під опіум поразки?

      Для мене справді є різниця де і хто, і з ким готовий побрататься.

      Не проживе держава без людей,

      Людей, що вовкодавів не бояться.

      На поздравление Владимира Зеленского с Новым годом также отреагировал освобожденный из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов. Он тоже подчеркнул, что для него есть разница, по улице с каким названием он ходит по своему городу. Он добавил, что предпочел бы гулять "по проспекту Бандеры, а не Сталина".

      Когда колядуют, щедруют и посевают
      сегодня
      18402
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Святослав Вакарчук - новости
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