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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Для мене справді є різниця, – Вакарчук віршем відповів на новорічне вітання Зеленського

      5512 Читать новость на русском
      Святослав Вакарчук / Getty images

      Глава політичної партії "Голос", музикант Святослав Вакарчук емоційно відповів на новорічне привітання глави держави. Зеленський у ньому сказав, що "немає різниці, як названа вулиця, якщо вона освітлена та заасфальтована" і так само "нема різниці, біля якого пам’ятника ти чекаєш дівчину, яку кохаєш".

      Президент додав, що всі українці дуже різні, втім, хтось переконав їх, що ці відмінності мають значення. "Але чи справді це так?" – риторично запитав він. Глава політсили "Голос" Вакарчук вирішив відповісти на це новорічне привітання Зеленського.

      Яким було новорічне привітання Володимира Зеленського: дивіться відеозапис на сайті 24 каналу

      Зробив він це у досить дивний спосіб – прочитав вірш, імовірно, написаний після перегляду вітання Зеленського. Аудіоверсія оприлюднена на сторінці партії у Souncloud.

      Текстовий варіант вірша, прочитаного Вакарчуком:

      Для мене справді є різниця де,

      Для мене є різниця з ким, куди і звідки.

      Все очевидно: хтось вперед іде,

      А хтось стає навколішки й навшпиньки.

      А щодо того, хто кому товариш, друг і брат,

      На щастя, кожного я право поважаю,

      Але не поважаю я порад, як через пекло проповзти до раю.

      І як підставити щоку під чобіт зла, і як закрити гідність у каптьорку,

      І тих, хто молиться на голову козла, і тих, хто всує одягає гімнастьорку.

      У кожного свій погляд на життя,

      Свої слова, гріхи і протиріччя.

      Старіють очі і від сміху, і від сліз,

      Та не буває без очей обличчя.

      Як не буває без облич людей,

      І не буває без людей держави.

      "Какая разница, под чем, под кем и с кем",

      Коли овець зганяють вовкодави.

      Коли нема зубів, вже все одно – жувати шоу чи смоктати серіали,

      Яка різниця – сало чи попкорн,

      Коли тебе на мило готували.

      Ви кажете, що кожного колись потрібно врешті-решт нагодувати,

      Я згоден з цим, але навіщо всім солодку вату в душу заганяти.

      Ми творимо державу чи колгосп?

      Ми пишемо історію чи казку?

      Ми хочем без наркозу перемог

      Чи хочемо під опіум поразки?

      Для мене справді є різниця де і хто, і з ким готовий побрататься.

      Не проживе держава без людей,

      Людей, що вовкодавів не бояться.

      На привітання Володимира Зеленського з Новим роком також відреагував звільнений з російського полону український режисер Олег Сенцов. Він теж наголосив, що для нього є різниця, вулицею з якою назвою він ходить по своєму місту. Він додав, що волів би гуляти "проспектом Бандери, а не Сталіна".

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Святослав Вакарчук - новини Володимир Зеленський
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