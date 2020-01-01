Без перемоги у нас нема майбутнього, – Олег Сенцов привітав українців з Новим роком

Український режисер та колишній бранець Кремля Олег Сенцов привітав українців із Новим роком. Він побажав у 2020-му досягнути найголовнішого.

А для України, на його думку, цим найголовнішим є перемога над ворогом. Про це Олег Сенцов написав на своїй фейсбук-сторінці.

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Я бажаю Україні та її громадянам не тільки повернення в’язнів, але і найголовнішого. Того, без чого не можливе не появлення нових полонених. Того, без чого не можливе не появлення нових загиблих. Того, без чого не можливе повернення наших територій та настання справжнього миру. Я бажаю усім нам одного – перемоги! Бо без неї у нас нема майбутнього, без неї ми не будемо мати свою країну,

– наголосив він.

Також Сенцов додав: йому важливі назви вулиць, якими він ходить по своєму місту. Таким чином режисер відповів на слова новорічної промови президента Зеленського. Глава держави сказав: "Ми усі уявляємо країну однаково: де немає війни. Де неважливо, як названа вулиця, бо вона освітлена та заасфальтована. Де немає різниці біля якого пам’ятника ти чекаєш дівчину…".

Сенцов, своєю чергою, нагадав про день народження Степана Бандери, який відзначають 1 січня, та додав, що хотів би ходити проспектом, названим на його честь.

"Я хочу ходити проспектом Бандери, а не Сталіна. І, до речі, Степан Андрійовичу, зі святом!" – написав колишній бранець Кремля.