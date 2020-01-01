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      Без победы у нас нет будущего, – Олег Сенцов поздравил украинцев с Новым годом

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      Олег Сенцов / Getty images

      Украинский режиссер и бывший пленник Кремля Олег Сенцов поздравил украинцев с Новым годом. Он пожелал в 2020-м достичь самого главного.

      А для Украины, по его мнению, этим самым главным является победа над врагом. Об этом Олег Сенцов написал на своей фейсбук-странице.

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      Я желаю Украине и ее гражданам не только возвращения узников, но и самого главного. Того, без чего невозможно не появление новых пленных. Того, без чего невозможно не появление новых погибших. Того, без чего невозможно возвращение наших территорий и наступление настоящего мира. Я желаю всем нам одного – победы! Потому что без нее у нас нет будущего, без нее мы не будем иметь свою страну,
      – подчеркнул он.

      Также Сенцов добавил: ему важны названия улиц, которыми он ходит по своему городу. Таким образом режиссер ответил на слова новогодней речи президента Зеленского. Глава государства сказал: "Мы все представляем страну одинаково: где нет войны. Где неважно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Где нет разницы у какого памятника ты ждешь девушку...".

      Сенцов, в свою очередь, напомнил о дне рождения Степана Бандеры, который отмечают 1 января, и добавил, что хотел бы ходить проспектом, названным в его честь.

      "Я хочу ходить по проспекту Бандеры, а не Сталина. И, кстати, Степан Андреевич, с праздником!" – написал бывший пленник Кремля.

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Война на Донбассе Владимир Зеленский Олег Сенцов Новости Украины Украина – Россия Аннексия Крыма
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